Yasemin Özilhan'ın tatil stili

Her giydi\u011fi olay olan Yasemin \u00d6zilhan, tatilde de stilini konu\u015fturdu.\n\nPlaja inen sosyetik g\u00fczel, foto\u011fraflar\u0131 Instagram hesab\u0131ndan takip\u00e7ileriyle payla\u015ft\u0131.\n\nYasemin \u00d6zilhan'\u0131n plaj pozlar\u0131 100 binin \u00fczerinde be\u011feni ald\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNEROzan G\u00fcven'den ilk a\u00e7\u0131klamaG\u00fclben Ergen ve Serkan \u00c7a\u011fr\u0131 Bodrum'u sallad\u0131 Sivri Ak\u0131llar nerede ve ne zaman \u00e7ekildi?
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