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Yasemin Özilhan'ın tatil stili

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2020 17:18 | Son Güncelleme

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte ünlüler, rotayı Ege ve Akdeniz'e çevirdi. Bu isimlerden biri de sosyetik güzel Yasemin Özilhan oldu.

Yasemin Özilhan'ın tatil stili

Her giydiği olay olan Yasemin Özilhan, tatilde de stilini konuşturdu.

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Plaja inen sosyetik güzel, fotoğrafları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Yasemin Özilhan'ın plaj pozları 100 binin üzerinde beğeni aldı.

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