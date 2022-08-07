Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan boşanıyor mu? Biri hesabını kapadı biri fotoğrafları sildi

2011 yılında evlenen ve 2 kız çocukları olan Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan çiftinin evlilikleri gündemde. Lüks yaşantısıyla sık sık gündeme gelen Yasemin Özilhan yaz başından beri Bodrum Kaplankaya’daki evinde iki kızı ile tatil yapıyor. Bir süredir eşinden uzakta olan ünlü oyuncunun eşiyle arasının bozuk olduğu iddiaları gündemde.

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan hakkındaki ayrılık iddiasını, İzzet Özilhan'ın Instagram hesabını kapatması ve Yasemin Özilhan'ın eşi İzzet Özilhan ile fotoğraflarından bazılarını silmesi güçlendirdi.

ALDATMA İDDİASI OLMUŞTU

Sosyal medyaya damga vuran bu detay sonrası ikilinin uzun süredir bir arada olmadıkları ve evleri ayırdıkları iddia edildi. Taraflardansa henüz bir açıklama gelmedi.

'Doktorlar' dizisinin meşhur Ela’sı Yasemin Özilhan daha önce de eşi İzzet Özilhan’ı takipten çıkarmıştı. O dönem aldatıldığı iddia edilen ünlü isim eşine daha sonra dönmüştü.



