Yasemin Özilhan yakın arkadaşı Kerem Bursin'in yeni aşkı Hande Erçel'i takibe aldı!

Geçtiğimiz gün objektiflere yansıyan Yasemin Özilhan, muhabirler ile ayaküstü sohbet gerçekleştirdi. Konu bir anda Kerem Bursin ve yeni aşkı Hande Erçel'e gelince “Beni bu işe karıştırmayın” şeklinde yanıt vermesiyle dikkat çekti.

YASEMİN ÖZİLHAN'DAN HANDE ERÇEL ATAĞI

Kerem Bursin ile arkadaşlıkları çok eskiye dayanan Yasemin ve İzzet Özilhan çifti, Bursin'in yeni aşkı Hande Erçel'i aralarıdaki yakınlık ilgi odağı oldu. Bir süredir aynı dizide rol aldığı Hande Erçel ile ilişki yaşamaya başlayan Kerem Bursin, Erçel'i aile dostlarıyla yakınlaştırdı.

SERENAY SARIKAYA İLE ARALARI MI AÇILDI?

Ortaya atılan aşk dedikodularının ardından Özilhan, yakın arkadaşı Bursin'in, yeni kız arkadaşı Erçel'i İnstagram hesabı üzerinden takibe aldı. Özilhan'dan gelen bu atak ise Bursin'in eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile olan arkadaşlığı merak konusu oldu.

Öte yandan, Özilhan'a muhbirlerin yönelttiği soru ise Sarıkaya ile aralarının açıldığını düşündürdü. Kameralara yakalanan Özilhan'a Bursin ile Erçel ilişkisi sorulunca, “Beni bu işe karıştırmayın” dedi.



