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Yasemin Öztürk yıllar sonra açıkladı! Kurtlar Vadisi döneminde Necati Şaşmaz ile gizli saklı aşk... "Evden çıkmıyorduk"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.10.2024 11:27
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Kurtlar Vadisi'nde seslendirme ve oyunculuk yapan Yasemin Öztürk gözlerden uzak yaşıyor. Yıllar sonra ortaya çıkan Yasemin Öztürk o dönem Necati Şaşmaz ile gizli saklı bir aşk yaşadığını itiraf etti.

Yasemin Öztürk yıllar sonra açıkladı! Kurtlar Vadisi döneminde Necati Şaşmaz ile gizli saklı aşk... "Evden çıkmıyorduk"

Kurtlar Vadisi'nde bir dönem seslendirme yapan ünlü oyuncu Yasemin Öztürk yıllar sonra açıklamalarıyla gündeme geldi. "Şimdiki aklım olsa Kurtlar Vadisi'nden ayrılmazdım" diyen Öztürk'ten itiraf da geldi.

Yasemin Öztürk diziden ayrıldıktan 'Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz ile aşk yaşadığını da Habertürk'ten Aytekin Teker'e anlattı.

Oyuncu; "3 yıl kadar sürdü fakat magazin basınının bildiği bir şey değildi" dedi. Öztürk, "Neden ayrıldınız?" sorusuna ise, "Ayrılmak durumunda kaldım" cevabını verdi.

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Mynet'in haberine göre; Yasemin Öztürk yıllar önce açıklamasında İlişkimizi dizi ekibindeki birkaç kişi dışında kimse bilmedi. 2 kişilik gizli-saklı bir dünyamız vardı. Buluştuğumuz tek yer; Necati'nin eviydi. Başka yere gidemezdik" demişti

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"PİŞMAN DEĞİLİM"

Yasemin Öztürk birlikte yaşadıkları süre içinde sinemaya, lokantaya, gezmeye gidemediklerini ve bu yüzden çok yorulduğunu da itiraf etmişti.

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Yasemin Öztürk "Necati Şaşmaz'a ve 'Kurtlar Vadisi'ne bir zarar gelmesinden korktuğum için özgürlüğümden vazgeçerek bu ilişkiyi yaşadım. 3.5 yılda çok kırıldığım, ağladığım 'yeter' dediğim günler oldu. Ama Necati ile aşk yaşamış olmaktan dolayı 1 gün bile pişman olmadım. Aşıktım ve bu benim seçimimdi. Onu çok sevdim" demişti.

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Yasemin Öztürk
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