Yasemin Sakallıoğlu tarzını böyle ti'ye aldı: "Dünyadaki bütün dekolteleri dengelemek adına beni boğazıma kadar giydirdi"

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nun eğlenceli şovuyla unutulmaz anlara sahne oldu. 'En İyi Dijital İçerik Üretici' ödülünü kazanan Sakallıoğlu, yaptığı espirili konuşmasıyla izleyenleri kahkahaya boğdu.

Sakallıoğlu, ödülünü almak için sahneye çıktığında, yaptığı esprili açıklamalarla geceye damgasını vurdu.

Yasemin Sakallıoğlu "Bu akşam hayatımda en çok teşekkür duyduğum akşam. Beni çok etkiledi. Çokta sıcakladım. Battaniye giymişim. Tasarımcım sağ olsun dünyadaki bütün dekolteleri dengelemek adına beni boğazıma kadar giydirdi. İsmini söyleyemediği ödülün adını söylemek isterim" diyerek salondaki herkesi güldürdü.

Ödülünü alırken, "Bu akşam ne ödül aldığımı bilmek isterim. En İyi Dijital İçerik Üretici Ödülünü kazandım. Ödülümü, etkileşimin en düşük olduğu saatte aldım, bu yüzden fotoğrafımı beğenmeniz için biraz paylaşım yapacağım," dedi. Sakallıoğlu, sahnede ayrıca annesine de teşekkür etti, "Anneme teşekkür etmek zorundayım, yoksa eve giremem. Belki de Altın Kelebek uygulamasına 65 yaş üstü kadınlar girip önce saç dibini belirleyip sonra bana oy vermiştir," diyerek salonda kahkahalara neden oldu.