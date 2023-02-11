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Yasemin Sakallıoğlu ve eşinin acı günü! ''Enkazdan sağ çıkamadılar''

11.02.2023 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası sosyal medya hesabından duygu yüklü bir paylaşım yaparak "Yaşayın Allah aşkına. Ben dayanamıyorum" demişti. Yasemin Sakallıoğlu'ndan kahreden bir paylaşım geldi. Sakallıoğlu, Gaziantep'te yaşayan eşinin amcası ve yengesini kaybettiğini açıkladı.

Yasemin Sakallıoğlu ve eşinin acı günü! ''Enkazdan sağ çıkamadılar''

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Depremlerde hala mucize haberleri gelmeye devam ederken, bilanço giderek ağırlaşıyor. Yasemin Sakallıoğlu eşinin, Gaziantep'te yaşayan amcası ve yengesini kaybettiğini duyurdu.

AFAD ile koordineli olarak bölgeye yardım tırı gönderen Yasemin Sakallıoğlu'ndan üzücü haber geldi. Ünlü komedyen sosyal medya hesabı üzerinden eşi Burak Yırtar'ın amcası ve yengesini kaybettiğini şu sözlerle duyurdu:

''Biz eşimin amcasını ve yenesini maalesef bugün kaybettik. Umarım herkes mucizeler yaşar ve sevdiklerine kavuşur. Tek duam budur''

yasemin sakallıoğlu paylaşım

Yasemin Sakallıoğlu'nun eşi Burak Yırtar ise üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi ''Canım İbrahim amcam ve Nilgün yengem maalesef enkazdan sağ çıkamadılar..Beş gündür tüm imkanlarıyla ellerinden gelen her şeyi yapan Afad ,Tsk ,Umke ,Polis arama kurtarma ,Kuwait fire force ekiplerine ve bizler için dua eden herkese teşekkür ederiz. Başımız sağolsun.''

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