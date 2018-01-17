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Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

MAGAZİN HABERLERİ | 17.01.2018 12:04 | Son Güncelleme 7 saat önce

Aleyna Tilki ile dostlukları sosyal medyada dikkat çeken Aynur Aydın, konuk olduğu programda "En son sutyen takmadığım videomu çekmişti. Artık eve geldiğinde sütyen takıyorum" dedi.

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Şarkıcı Aynur Aydın 'Bana Aşk Ver' isimli yeni şarkısıyla, Yasemin Şefik'in Best FM'deki programına konuk oldu. ​Samimi açıklamalarda bulunan şarkıcı ''Aleyna Tilki evime geldiğinde sütyen takıyorum'' diyerek dinleyenleri şaşırttı.

"YAŞ FARKI ALEYNA'NIN ZEKASIYLA KAPANIYOR"

Aleyna Tilki ile dostlukları sosyal medyada dikkat çeken Aynur Aydın ''Ben 32 yaşındayım, Aleyna 17. İyi bir dostluğumuz var. Aramızdaki yaş farkı Aleyna'nın zekası ile kapanıyor. Zaten benim akıl yaşım 25. Keşke uyanık biri olsaydım daha kolay olurdu'' şeklinde konuştu.

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''ARTIK ALEYNA EVE GELDİĞİNDE SÜTYEN GİYİYORUM''

Yasemin Şefik'in ''Sosyal medyada Aleyna Tilki ile paylaştığınız videolardan gördüğüm kadarıyla çok eğleniyorsunuz. Yoksa eğlenmiyor musunuz?'' diye yorumlamasının ardından Aynur Aydın ''Aleyna evime gecenin 12'sinde çiğköftelerle geliyor. Evet çok eğleniyoruz. Ama artık Aleyna eve geldiğinde sütyen giyiyorum. En son bir videomu çekti. Evdeyiz sütyen takmamışım. O görüntüler 350 bin kişi tararından izlenmiş.'' dedi.

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AYNUR AYDIN KİMDİR?

Aynur Aydın, 15 Aralık 1985'te Almanya'da doğdu. 10 yaşında şarkı söylemeye başladı ve ilk tecrübelerin tiyatro sahnelerinde topladı. Yeteneğini geliştirme çabasıyla 18 yaşında ilk sahne şovlarını vermeye başladı.

2000 yılında Sürpriz adlı bir gruba katıldı ve ilk albümlerini İstanbul'da kaydettiler. Bu sayede, uluslararası sahnelere de çıkmaya başladılar. Birkaç yıldan sonra Aynur Aydın gruptan ayrıldı ve kariyerine solo devam etmeye karar verdi.

2009 yılında albüm hazırlıkları için kolları sıvadı. Albümü için iki yıllık çalışmalar gerçekleştirdi. Aynur Aydın, ilk aşamada 13 İngilizce şarkı hazırladı. Daha sonra bu şarkılar, Türkçe versiyonları ile 12 Çeşit La La - 12 Ways to La La albümünde birleştirildi.

İlk klip şarkısını "Yenildim Daima" ve aynı şarkının İngilizce versiyonu olan "DNA" ya çekti.

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İkinci klibini "Measure Up" isimli şarkıya Türkçe versiyonu "Yanı Başıma" için çekti.

Daha sonra Erdem Kınay'ın projesinde yer alıp "İşporta" isimli şarkıyı söyledi ve 2012 Haziran ayında bu şarkıya Şenol Korkmaz yönetmenliğinde Belçika'da klip çekti.

"İşporta"şarkısı 2012 yılının haziran ayında Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar arasına girdi.

Nisan 2016'da ikinci albümü Emanet Beden'i her ikisi de Türkiye'de üç numaraya yükselen "Günah Sevap" ve "Bi Dakika" eşliğinde piyasaya sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki Sutyen

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Mustafa Kemal in askerleriyiz takarız takmayiz kimene...
Aleyna Tilki'yi iki yıldır tanıyorum hala onyedi yaşında. Anlaşıldı bu kız büyümeyecek.
Güzel bir çift. Allah başarılarını ve mutluluklarını daim etsin..
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