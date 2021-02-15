MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yasemin Şefkatli: İyi ki doğdun yol arkadaşım

Yasemin Şefkatli: İyi ki doğdun yol arkadaşım

15.02.2021 09:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yasemin Şefkatli: İyi ki doğdun yol arkadaşım

Yasemin Şefkatli, 29 yaşına basan nişanlısı İdo Tatlıses'in yeni yaşını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Şefkatli, gönderisine, "İyi ki doğdun yol arkadaşım, en güzel yıllarının, yıllarımızın başlangıcı olsun bu yıl sevgili" notunu düştü.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın çocukları İdo Tatlıses ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan Yasemin Şefkatli, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

602a112b55427e11b8de5628

"İYİ Kİ DOĞDUN YOL ARKADAŞIM"

Şefkatli, yayınladığı gönderi ile bugün 29 yaşına basan nişanlısının doğum gününü kutladı. İkilinin romantik pozlarına hayranlarından beğeni yağdı.
602a111f55427e11b8de5624

Birlikte çekilen karelerini paylaşan Yasemin Şefkatli, gönderisine, "İyi ki doğdun yol arkadaşım. Yoluma hep gülücükler koyan... En güzel yıllarının, yıllarımızın başlangıcı olsun bu yıl sevgili. Seni çok seviyorum. Bugün ve her gün..." notunu düştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB paylaştı! Paramotorla kaçmaya çalışıyorlardı MSB paylaştı! Paramotorla kaçmaya çalışıyorlardı
Genç sevgiliyle olay öpüşme pozuGenç sevgiliyle olay öpüşme pozu
Hasan Can Kaya'nın şovları YouTube'dan neden kaldırıldı?Hasan Can Kaya'nın şovları YouTube'dan neden kaldırıldı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Keşif yapan iki terörist yakalandı

Keşif yapan iki terörist yakalandı

Tepkilerin odağındaki Çin'den flaş koronavirüs açıklaması

Tepkilerin odağındaki Çin'den flaş koronavirüs açıklaması

Survivor'da ünlü isme eleme şoku!

Survivor'da ünlü isme eleme şoku!

Çin'e giden DSÖ uzmanından çarpıcı açıklama: Düşünülenden daha büyük

Çin'e giden DSÖ uzmanından çarpıcı açıklama: Düşünülenden daha büyük

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Ünlü spikerin paylaşımları yönetimi rahatsız etti! Flaş karar

Ünlü spikerin paylaşımları yönetimi rahatsız etti! Flaş karar

Diğer Haberler

Nazlı Kurbanzade kimdir? Nazlı Kurbanzade kaç yaşında, nereli? Ali Sunal’ın eşi Nazlı Sunal hamile mi?

Müjdesiyle gündem oldu! Kaç yaşında merak edildi

Machine Gun Kelly sevgilisi Megan Fox'u öyle bir öptü ki...

Genç sevgiliyle olay öpüşme pozu

Aslıhan Karalar'ın babası şaşkına çevirdi! Hollywood yıldızı gibi

Babası şaşkına çevirdi! Hollywood yıldızı gibi

Seksenler'in ‘Pastacı Sami’si Berat Yenilmez ve eşinin zayıflama serüveni... Berat Yenilmez kaç kilo verdi?

25 kilo verdi! Son hali gündem oldu

CZN Burak'ın Dubai şubesi, 'koronavirüs tedbirlerine uymadığı için' kapatıldı

Restoranı koronavirüs tedbirlerine uymayınca...

Müge Anlı canlı yayında olay olmuştu! Müge Anlı Sevgi'nin kocası Davut Kıranlı intihar mı etti?

Gündeme bomba gibi düşmüştü. İntihar mı etti?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.