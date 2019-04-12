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Yasemin Yürük, İlayda Akdoğan ve Cemrehan Karakaş teknede retro oyunlarla eğlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 11:25 | Son Güncelleme

Red Bull’un enerjisi ile retro oyunların eğlencesinin buluştuğu, Red Bull Retro Oyun Gecesi 11 Nisan Perşembe akşamı Boğaz’ın mavi sularında gerçekleşti.

Yasemin Yürük, İlayda Akdoğan ve Cemrehan Karakaş teknede retro oyunlarla eğlendi

Red Bull’un enerjisi ile retro oyunların eğlencesinin buluştuğu, Red Bull Retro Oyun Gecesi 11 Nisan Perşembe akşamı Boğaz’ın mavi sularında gerçekleşti. Başta PAC-MAN olmak üzere pek çok retro oyunun da tekrar deneyimlendiği geceye televizyon ve gösteri dünyasından Yasemin Yürük, İlayda Akdoğan ve Cemrehan Karakaş gibi sevilen isimler katılım gösterdi. Dönem müzikleriyle eğlenen misafirler, bir yandan tekne ile denizde seyir ederken bir yandan da Retro konseptle zamanda yolculuğa çıktı.

Red Bull’un enerjisi ile retro oyunların eğlencesinin buluştuğu, ‘Red Bull Retro Oyun Gecesi’ yoğun istek üzerine bu kez Boğaz’ın mavi sularında oyunseverlerle buluştu. PAC-MAN için özel bir kutu tasarlayan Red Bull’un düzenlediği 3’üncü Retro Oyun Gecesi’nde davetliler; günümüze kadar uzanan en eğlenceli arcade makineleri, atari oyunları ve dönem müzikleri ile donatılan tekneyle Boğaz’da gezinti yaparken benzersiz bir gece yaşadı.
Hepsi müzik grubunun üyelerinden Yasemin Yürük ve ‘4N1K’ isimli dizideki rolüyle gönülleri kazanan Cemrehan Karakaş ile genç oyuncu İlayda Akdoğan’ın da aralarında olduğu katılımcılar; 80’li ve 90’lı yılların öne çıkan şarkılarıyla eğlendi, retro oyunları yeniden deneyimledi. Ayrıca ’3 Yabancı 1 Türk’ adlı YouTube kanalının üyeleri; Chaby Han, Louis Stotesbery ve Michele Cedolin, sosyal medya fenomenleri Duygu Köseoğlu ile Hilal Şefkatli de geceye katılım gösterdi.

Yasemin Yürük, İlayda Akdoğan ve Cemrehan Karakaş teknede retro oyunlarla eğlendi

Yasemin Yürük, İlayda Akdoğan ve Cemrehan Karakaş teknede retro oyunlarla eğlendi

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