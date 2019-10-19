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Yasemin'in öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2019 14:05 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de, Yasemin Gül'ün (22), yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yasemin'in öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'de, Yasemin Gül'ün (22), yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, geçen 14 Ekim'de saat 23.45 sıralarında Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Fenerbahçe Spor Okulu'nda asistan olarak çalışan Yasemin Gül'e, yolun karşısına geçmeye çalışırken restoran işletmecisi Mustafa E. yönetimindeki 06 DR 8304 plakalı otomobil çarptı. Yasemin Gül, olay yerinde hayatını kaybetti. Gül'ün cenazesi, otopsinin ardından düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.
Polis, kaza yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Önce Mustafa E'nin (46) oğlu Burhan E. (21) gözaltına alındı. Burhan E'nin çelişkili ifadeleri sonrası kazayı babası Mustafa E'nin yaptığı anlaşıldı. Burhan E. serbest bırakılırken, baba Mustafa E. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
5 gün sonra Yasemin Gül'ün ölümüne yol açan kazanın güvenli kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, otomobilin Yasemin Gül'e çarpma anı görülmezken, çığlık sesleri ve çevredekilerin kaza yerine koşması yer aldı.

FOTOĞRAFLI

Yasemin'in öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktıYasemin'in öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktıYasemin'in öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktıYasemin'in öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

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