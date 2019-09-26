Yaşı 40 olan birinin kalp yaşı 80 olabiliyor

İSTANBUL, (DHA)- DAMAR yaşı ile takvim yaşının farklılık gösterebileceğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Temiz, "40 yaşında, hatta daha genç insanlar neden kalp krizi geçirir ve önemli bir kısmı da maalesef kriz nedeniyle genç yaşta hayata veda eder? Aslında bunun cevabı basit; çünkü takvim yaşımızla kalp damar yaşımız aynı değil. 40 yaşında olan birinin damar yaşı 70, hatta 80 olabilmektedir" dedi.

Kalp hastalıkları, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. En önemlisi de kalp krizi, ansızın kapıyı çalıyor ve genç, yaşlı dinlemiyor. Avcılar Anadolu Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Temiz, kalp damarlarını yaşlandıran süreç hakkında önemli bilgiler verdi.

SİVİLCE GİBİ PATLAR KALP KRİZİNE NEDEN OLUR

Damarların iç yüzeyinin ‘endotel’ adı verilen zarla kaplı olduğunu ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Temiz, "Aslında vücudumuzun en büyük organıdır. Tüm endotel yüzey alanımız bir futbol sahasından büyüktür. Endotelin birçok görevi vardır. Kanın akışkanlığından, pıhtılaşmanın engellenmesine ve faydalı besinlerin hücrelere iletilmesi, zararlıların hücrelerden alınıp vücuttan atılmasına kadar birçok önemli görevi bulunmaktadır. Damar yaşlanması, endotel işlevinin bozulması ile başlar. Endotel işlevi bozuldukça geçirgenliği artmakta ve damarların tıkanmasına yol açan kolesterolün damar duvarına geçmesine yol açmaktadır. Zamanla damar duvarında biriken kolesterol adeta bir sivilce gibi damarın içine doğru büyümekte ve damarı tıkamaktadır. Bu damar içine doğru büyüyen plaklar bazen sivilce patlaması gibi patlamakta ve pıhtılaşmanın aktive olmasıyla damarın ani olarak tam tıkanmasına yol açarak kalp krizine sebep olmaktadır. Eğer tıkanma kalbin önemli bir damarında ise ölüme yol açma ihtimali daha fazladır" dedi.