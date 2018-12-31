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Yaşı büyük erkekleri sosyal medyadan ağlarına düşürdüler! Karı-kocanın hain planı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 04:32 | Son Güncelleme

Ankara polisi tarafından düzenlenen operasyonlarda iki ayrı dolandırıcı grup yakalandı. ’FETÖ’ bahanesiyle vatandaşları dolandıran Suriye uyruklu 3 kişi ve sosyal medya üzerinden ileri yaştaki erkeklerle iletişim kurup dolandırıcılık yapan karı-koca gözaltına alındı.

Yaşı büyük erkekleri sosyal medyadan ağlarına düşürdüler! Karı-kocanın hain planı!

15 Temmuz darbe girişiminden sonra dolandırıcıların en çok kullandığı yöntemler arasına giren ’adınız FETÖ operasyonlarına karıştı’ olayı bir kez daha yaşandı. Suriye uyruklu 3 kişi, kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp, adlarının FETÖ operasyonuna karıştığını söyleyerek 3 kişiyi yaklaşık 30 bin TL dolandırdı.

Dolandırılanların ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda 3 kişiyi, Suriye uyruklu 3 şüphelinin dolandırdığı belirlendi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Dolandırıcıların ele geçirdiği yaklaşık 30 bin TL de ekipler tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.

DOLANDIRICI ’KARI-KOCA’ YAKALANDI

Öte yandan Ali Buğrahan ve Neslihan Ç. çiftinin sosyal medya üzerinden yaşı büyük erkeklerle tanışıp kredi kullandırabileceğini söyleyerek dolandırdığı ortaya çıktı. sosyal medya üzerinden Neslihan Ç. ile tanışan bir kişi, Kastamonu'dan Ankara'ya geldi. Demetevler'de emlak ofisinde Batıkent İcra Müdürlüğü’ne ait evraklara imza attırılan kişi, daha sonra köyüne döndü. Evine İcra Müdürlüğü’nden 43 bin 200 TL borç gelmesi üzerine dolandırıldığını anlayan kişi, polise başvurdu.

Ankara polisi olayla ilgili yaptığı çalışmada, kişinin dolandırıldığını tespit etti. Çalışma başlatan polis ekipleri, takip sonucu dolandırıcıların Ali Buğrahan ile Neslihan Ç. çifti olduğunu belirledi. Derinleştirilen çalışmalar neticesinde şüpheliler Ali Buğrahan ve Neslihan Ç., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ali Buğrahan Ç. nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanırken, eşi Neslihan Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara dolandırıcılık

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