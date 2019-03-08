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Yaşı kadar suç kaydı olan hükümlü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 20:04 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta şüphe üzerine gözaltına alınan hırsızlık zanlılarından 22 yaşındaki kadının, 22 suç kaydı olduğu ve "evden hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezasının bulunduğu belirlendi

Kahramanmaraş'ta şüphe üzerine gözaltına alınan hırsızlık zanlılarından 22 yaşındaki kadının, 22 suç kaydı olduğu ve "evden hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görevli polis memuru F.A, Selçuklu Mahallesi'nde gezen üç kadından şüphelendi.

Şüphelileri bir apartmanın çıkışında yakalayan polis memuru, izin gününde olduğu için meslektaşlarından yardım istedi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 22 yaşındaki Leyla Ç'nin 22 suç kaydı olduğu ve evden hırsızlık suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Zanlıların üst aramasında ise eldiven ve kapı açmakta kullanılan aparat ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kahramanmaraş şüpheli yakalandı

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