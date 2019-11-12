Yaşı küçük hamileleri emniyete bildirmedikleri öne sürülen doktorlar yargılanıyor

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da geçen yıl hastaneye başvuran 15 yaş altındaki hamileleri zamanında emniyete bildirmedikleri gerekçesiyle haklarında "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan 3 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan 18 hekimin yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, doktor olan 2 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı. Silivri Ceza İnfaz Kurumundan başka suçtan tutuklu ancak bu davada tutuksuz olan bir sanık da duruşma salonuna SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık O.Y., Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzman doktor olarak görev yaptığını, davaya konu olan hastayı Ocak 2017'de gördüğünü, adet sancısıyla hastaneye geldiğini ve gerekli bildirimleri yaptığını savundu. Sanık O.Y., hastayı Kadın Hastalıkları Bölümüne sevk ettiğini, kadın doğum uzmanının muayene ettiğini, herhangi bir hamilelik durumunun tespit edilmediğini öne sürdü. O.Y., Sağlık Bakanlığının raporlarında da bu durumun yer aldığını, o tarihte giriş yaptıkları sistemden başka bir sisteme geçiş yaptıklarını, yeni sistemde vakanın sanki hastayı muayene edip, kadın doğum bölümüne sevk etmemiş gibi yansıdığını iddia etti.

Yeni sistemde bildirim yapılmamış gibi kayıt oluşturulduğunu öne süren sanık O.Y, her iki sistemde farklılık oluştuğundan kendi adının yanlışlıkla bildirildiğini belirterek beraatini istedi. Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik yürütülen davada tutuklu olarak yargılanan ve bu davanın tutuksuz sanığı H.E.A. ise SEGBİS ile bağlandığı duruşmada savunmasını yaptı. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yaptığını belirten H.E.A, sadece bir hastanın bildirimini yapmadığı için hakkında dava açıldığını, bu hastanın acil servis bölümünden girişinin olduğunu, kendisi tarafından muayene edilmediğini savundu. Sanık H.E.A, "Ne benim, ne diğer doktorların ne de hastane yönetiminin herhangi bir kastı yoktur. Hastane yönetimi 18 yaşından küçükleri emniyete bildirerek, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmiştir. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." diye konuştu. Duruşmada tanık olarak dinlenen o dönem Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli veri giriş personeli ve iki doktor da acile gelen hastaların hepsine uzman doktorların bakmadığını, asistanların da ilgilendiğini, 18 yaşından küçük olan kişilerin vakalarını ise polise bildirdiklerini savundu.