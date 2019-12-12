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Yaşı küçük kızlara bekaret testi yapmayan doktora beraat

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 17:27 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, 'cinsel istismara' uğrayan yaşları 18'den küçük 3 kız çocuğuna savcılık tarafından istenilen bekaret testini, kızların kabul etmemesi üzerine yapmayan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Adli  Anabilim Dalı Öğretim Üyesi  Prof.

Ali can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE'de, 'cinsel istismara' uğrayan yaşları 18'den küçük 3 kız çocuğuna savcılık tarafından istenilen bekaret testini, kızların kabul etmemesi üzerine yapmayan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Altun, 'görevi ihmal' suçundan yargılandığı davada, 'suç unsuru oluşmadığı' gerekçesiyle beraat ettirildi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Altun, 2013 yılında, savcılık tarafından Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden gönderilen 'cinsel istismar' mağduru 18 yaşından küçük 3 kız çocuğuna, genital muayene (bekaret testi) yapmadı. Kızların istememesi nedeniyle muayeneleri gerçekleştirmeyen Altun hakkında 'görevi ihmal' suçundan dava açıldı. Yapılan yargılamada Prof. Dr. Gürcan Altun, beraat etti. Ancak kararı, Lüleburgaz Savcılığı itiraz etti. Dosyayı görüşen Yargıtay Ceza Dairesi, kararı bozdu.

SUÇ UNSURU OLUŞMADIĞINDAN BERAAT

Edirne 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden yapılan yargılamanın duruşmasında, Prof. Dr. Gürcan Altun, hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmediğini tekrarlayan Prof. Dr. Altun'u mahkeme, 'suç unsuru oluşmadığı' gerekçesiyle beraat ettirdi. Mahkemenin kararını sevinçle karşılayan Prof. Dr. Gürcan Altun kendisine destek için gelenlerle birlikte, Edirne Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

'HASTA ONAMASI GEREKİR'

Hasta kabul etmediği sürece hekim muayenesinin doğru olmadığını söyleyen Altun, "Bize gönderilen insanların muayeneleri, gerek adli gerekçelerle olsun gerek kendilerinin başvurduğu tıbbi nedenler olsun mutlaka kişinin iznine bağlıdır. Yargı yargı mekanizması içerisinde, gönderilen hastanın muayene edilmesi zorunlu gibi bir algı var. Öyle bir şey yok. Hekim olarak hasta muayeneyi kabul etmediği takdirde zorlamak, hastaya ruhsal yönden zarar vermektir. Sonuçta bu ilk yargılanmam değil, suçlu olmadığım bir kez daha ortaya çıktı ve bir kez daha beraat ettim. Yaptığım uygulama, iyi hekimlik uygulaması olarak bir kez daha ortaya çıkmış oldu" dedi.

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