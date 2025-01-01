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Yaşı tartışma konusu olmuştu! Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş O Ses Türkiye'de gerçek yaşını açıkladı! Kimse inanamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.01.2025 07:26
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Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrollerinde yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteri ile büyük beğeni toplayan Mina Demirtaş O Ses Türkiye Yılbaşı Özel sahnesinde yer aldı. Geceye saçı, makyajı ve elbisesi ile damga vuran Mina Demirtaş daha önce tartışma konusu olan yaşıyla ilgili gerçeği açıkladı.

Yaşı tartışma konusu olmuştu! Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş O Ses Türkiye'de gerçek yaşını açıkladı! Kimse inanamadı

Yönetmenliğini Ömür Atay ve Özgür Sevimli'nin üstlendiği NOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızıl Goncalar'da canlandırdığı Zeynep karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Mina Demirtaş O Ses Türkiye Yılbaşı sahnesinde izleyicisinin karşısına çıktı.

Geceye samimi tavırları ve muhteşem performansı ile damga vuran Mina Demirtaş jüri üyelerinin beğenisi kazandı. Ünlü oyuncu O Ses Türkiye sahnesinde daha önce tartışmalara konu olan 'yaşı' hakkında da açıklamada bulundu.

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GERÇEK YAŞI ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada 19 yaşında konuşulan Demirtaş gerçeği açıkladı. Genç oyuncu yaptığı açıklamada, "16 yaşındayım Şubat ayında 17 olacağım." dedi. Mina Demirtaş bu açıklamasıyla herkesi şaşırttı.

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ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Hadise ve Gökhan Özoğuz Mina Demirtaş'ın yaşını duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. Hadise Kızıl Goncalar fanı olduğunu söyleyip Mina Demirtaş'ı öve öve bitiremedi.

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Hadise; 'O kadar güzel oynuyor ki asla bu kız 16 yaşında demezsin. Böyle bir performans yok. Ben inanamıyorum' ifadelerini kullandı. Mİna Demirtaş, Türk televizyon ve sinemasının genç yeteneklerinden biri olarak hızla yükselmeye devam ediyor.

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O Ses Türkiye Kızıl Goncalar Mina Demirtaş
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