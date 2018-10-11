Yasin Aktay'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Trump'a muhalifliğinden sonra bunlar oldu

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasına girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Aktay'ın açıklamaları şöyle:
Suudi gazetecinin kaybolmasından nasıl haberi oldu? - "Ofisimdeydim, misafirlerim vardı. Bilmediğim bir numara aradı. 16.41'de aradıklarını kaydettim. Hatice ben dedi. İsimle ilgili bir bağlantı kuramadım. Bir telaş, bir panik... Böyle çok telefon alıyoruz, ama bu sefer farklıydı. Cemal Bey'in nişanlısı Hatice Hanım, Cemal Bey konsolosluktan 5 saat çıkmadı dedi. Girerken de eğer şey yapmazsa sana haber vermemi istedi. Ben neden bana haber veriliyor dedim. Ne yapmalıyız dedi. Kapat ben bir bakayım dedim. Bir dakika falan düşündüm, ne anlama geliyor diye. 5 saattir olmadığına göre ciddi bir şey olması lazım dedim. Ortak tanıdıkları aradım, ne anlama geliyor dedim. Cemal girmiş dedim. Girme dedik ona kaç kere dedi. Ne yapabiliyorsanız yapın dedi. Ben de hemen bütün mercileri haberdar ettim. MİT'i aradım. Hakan Bey'e ulaştım. 5-10 dakikada ulaşması gereken her yere bilgi ulaştı. Bekleyiş başladı."
"Suudi Arabistan Büyükelçisi ile özel bir tanışıklığımız vardı. Farklı olduğumuz konularda tartışırdık. Türk medyasındaki Suudi Arabistan ile ilgili haberleri hep bana söylerdi. Ben de Türk medyası özgürdür, yazabilir. derdim. Sizin medyanız ve yetkilileriniz neler neler söylüyor diyordum. Allah'tan Türkiye'de, Arabistan'daki yayınları kimse çok duymuyor. Yoksa sansasyonel şeyler çıkıyor. Ben de bunları Sayın Büyükelçi'ye bunları söylüyordum falan. Böyle bir ilişkimiz vardı. İlk aramamda cevap vermedi. Nişanlısı aradı beni, konsolosluğa girmiş eşi çıkamamış dedim. Birkaç dakika sonra seni arayayım, nasıl olur böyle bir şey dedi. Kapattı, kapatış o kapatış. Aradım yine açmadı."
"TRUMP'A MUHALİFLİĞİNDEN SONRA BUNLAR OLDU"
"Aslında muhalif değildi. Trump'a muhalifti. Trump'a muhalifliğinden sonra bunlar oldu. Katar konusunda destek istediler. Katar'a yapılanları tasvif etmedi. Sonra sürecin ardından Türkiye'ye geldi. Bu kadar tehlikeli olsalar beni dışarı salmazlardı diye düşünüyordu herhalde. Birkaç kere bunu konuştuğumuzu da hatırlıyorum. Washington Post'ta yazdıktan sonra artık tamamen muhalif görüldü. Sonraki süreci de biliyorsunuz zaten."
"Duyduğum kadarıyla kriminal balistik incelemeye izin çıkmadı. Teyit etmedim ama böyle duydum. Kriminal incelemeye izin yoksa 9-10 gün sonra gidecek ekip ne yapacak. Bir gazeteye kapısını açtı, bakın burada yok dedi. Bu baya bir mizah konusu oldu zaten."
"Kanaatim öldürülmüş olduğudur. Ama bu delillendirilmiş bir şey değildir. Teorik olarak yaşama ihtimali tamamen tüketilmiş değildir. Araçlardan birinde olabilir. Götürmüş olabilirler. Bir yerde kayıp bir nokta var. Güvenlik güçlerimizin hikayeyi tamamlamış olacaklarını düşünüyorum ama paylaşmadılar soruşturma açısından. Bir ihtimal de tamamlamak üzeredir emniyet güçleri."
"Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye yaptığı bir yanlıştan bahsedeceğiz böyle bir şey varsa. Şu an isteseniz de istemeseniz de böyle bir töhmet var. 3-4 günlük yapılan rezervasyon... Bir günde çekip gittiler. Kimse buna takılmıyor. Kamera var ama biz kayıt yapmıyoruz diyorlar. Süs kamerası gibi. Para harcamayan esnaf para yokken korkutmak için kamera koyar ya onun gibi. Bu inandırıcı değil. Bir açıklamasının olması gerek."
"Şüpheleri üstüne çeken bir başka konu daha var. Yetkililer de 4 gün sırra kadem basıyor. Bir Büyükelçi'ye ulaşılıyor. Bana müsaade edin, öğreneyim, döneyim diyor. Onun dışında kimseye ulaşamıyorlar. Dünya sizi konuşuyor. Kıtır kıtır kesme ihtimaliniz konuşuluyor. Bir çıkın, gitti diyin ya."
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