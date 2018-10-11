HABER

Yasin Aktay'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Trump'a muhalifliğinden sonra bunlar oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2018 15:29 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Suudi gazetecinin kaybolması ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Aktay, 'Cemal Kaşıkçı'nın yaşıyor olma ihtimali tükenmedi' dedi. Aktay, Kaçıkçı'nın ABD Başkanı Trump'a muhalifliğinden sonra bunların olduğuna dikkat çekti.

Yasin Aktay'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Trump'a muhalifliğinden sonra bunlar oldu

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasına girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Aktay'ın açıklamaları şöyle:

Suudi gazetecinin kaybolmasından nasıl haberi oldu? - "Ofisimdeydim, misafirlerim vardı. Bilmediğim bir numara aradı. 16.41'de aradıklarını kaydettim. Hatice ben dedi. İsimle ilgili bir bağlantı kuramadım. Bir telaş, bir panik... Böyle çok telefon alıyoruz, ama bu sefer farklıydı. Cemal Bey'in nişanlısı Hatice Hanım, Cemal Bey konsolosluktan 5 saat çıkmadı dedi. Girerken de eğer şey yapmazsa sana haber vermemi istedi. Ben neden bana haber veriliyor dedim. Ne yapmalıyız dedi. Kapat ben bir bakayım dedim. Bir dakika falan düşündüm, ne anlama geliyor diye. 5 saattir olmadığına göre ciddi bir şey olması lazım dedim. Ortak tanıdıkları aradım, ne anlama geliyor dedim. Cemal girmiş dedim. Girme dedik ona kaç kere dedi. Ne yapabiliyorsanız yapın dedi. Ben de hemen bütün mercileri haberdar ettim. MİT'i aradım. Hakan Bey'e ulaştım. 5-10 dakikada ulaşması gereken her yere bilgi ulaştı. Bekleyiş başladı."

"Suudi Arabistan Büyükelçisi ile özel bir tanışıklığımız vardı. Farklı olduğumuz konularda tartışırdık. Türk medyasındaki Suudi Arabistan ile ilgili haberleri hep bana söylerdi. Ben de Türk medyası özgürdür, yazabilir. derdim. Sizin medyanız ve yetkilileriniz neler neler söylüyor diyordum. Allah'tan Türkiye'de, Arabistan'daki yayınları kimse çok duymuyor. Yoksa sansasyonel şeyler çıkıyor. Ben de bunları Sayın Büyükelçi'ye bunları söylüyordum falan. Böyle bir ilişkimiz vardı. İlk aramamda cevap vermedi. Nişanlısı aradı beni, konsolosluğa girmiş eşi çıkamamış dedim. Birkaç dakika sonra seni arayayım, nasıl olur böyle bir şey dedi. Kapattı, kapatış o kapatış. Aradım yine açmadı."

"TRUMP'A MUHALİFLİĞİNDEN SONRA BUNLAR OLDU"

"Aslında muhalif değildi. Trump'a muhalifti. Trump'a muhalifliğinden sonra bunlar oldu. Katar konusunda destek istediler. Katar'a yapılanları tasvif etmedi. Sonra sürecin ardından Türkiye'ye geldi. Bu kadar tehlikeli olsalar beni dışarı salmazlardı diye düşünüyordu herhalde. Birkaç kere bunu konuştuğumuzu da hatırlıyorum. Washington Post'ta yazdıktan sonra artık tamamen muhalif görüldü. Sonraki süreci de biliyorsunuz zaten."

"Duyduğum kadarıyla kriminal balistik incelemeye izin çıkmadı. Teyit etmedim ama böyle duydum. Kriminal incelemeye izin yoksa 9-10 gün sonra gidecek ekip ne yapacak. Bir gazeteye kapısını açtı, bakın burada yok dedi. Bu baya bir mizah konusu oldu zaten."

"Kanaatim öldürülmüş olduğudur. Ama bu delillendirilmiş bir şey değildir. Teorik olarak yaşama ihtimali tamamen tüketilmiş değildir. Araçlardan birinde olabilir. Götürmüş olabilirler. Bir yerde kayıp bir nokta var. Güvenlik güçlerimizin hikayeyi tamamlamış olacaklarını düşünüyorum ama paylaşmadılar soruşturma açısından. Bir ihtimal de tamamlamak üzeredir emniyet güçleri."

"Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye yaptığı bir yanlıştan bahsedeceğiz böyle bir şey varsa. Şu an isteseniz de istemeseniz de böyle bir töhmet var. 3-4 günlük yapılan rezervasyon... Bir günde çekip gittiler. Kimse buna takılmıyor. Kamera var ama biz kayıt yapmıyoruz diyorlar. Süs kamerası gibi. Para harcamayan esnaf para yokken korkutmak için kamera koyar ya onun gibi. Bu inandırıcı değil. Bir açıklamasının olması gerek."

"Şüpheleri üstüne çeken bir başka konu daha var. Yetkililer de 4 gün sırra kadem basıyor. Bir Büyükelçi'ye ulaşılıyor. Bana müsaade edin, öğreneyim, döneyim diyor. Onun dışında kimseye ulaşamıyorlar. Dünya sizi konuşuyor. Kıtır kıtır kesme ihtimaliniz konuşuluyor. Bir çıkın, gitti diyin ya."

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna milletvekilinden 'lan'lı cevap Gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna milletvekilinden 'lan'lı cevap 
SP lideri Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İnönü' tepkisiSP lideri Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İnönü' tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Yasin Aktay Suudi Arabistan suudi gazeteci

En Çok Okunan Haberler

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

İlginizi Çekebilir

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

Barış Atay'dan sürpriz HDP kararı!

Barış Atay'dan sürpriz HDP kararı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Okuyucu Yorumları 1 yorum
cemal kaşıkçı olayı rahip burunson ile ilişkilendirilirse şaşirmayın.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SP lideri Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İnönü' tepkisi

SP lideri Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İnönü' tepkisi

Mehmet Metiner: Erdoğan'a ilk ben 'Reis' dedim, birlikte gözaltına alındık

Mehmet Metiner: Erdoğan'a ilk ben 'Reis' dedim, birlikte gözaltına alındık

MHP'den Meral Akşener ve Cihan Paçacı için sert açıklamalar

MHP'den Meral Akşener ve Cihan Paçacı için sert açıklamalar

CHP'de sürpriz gelişme! Yalova İl Başkanı Bahar Doğan istifa etti

CHP'de sürpriz gelişme! Yalova İl Başkanı Bahar Doğan istifa etti

CHP'nin İstanbul adayı kim olacak? Muhtar Kent ismi öne çıktı

CHP'nin İstanbul adayı kim olacak? Muhtar Kent ismi öne çıktı

Devlet Bahçeli, İstanbul'da bu iki ilçeyi istiyor

Devlet Bahçeli, İstanbul'da bu iki ilçeyi istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.