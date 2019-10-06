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Yasin Börü ve arkadaşları, Diyarbakır'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 19:27 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, Yasin Börü ve arkadaşları, 6- 8 Ekim 2014'teki Kobani olayları sırasında öldürülmelerinin 5'inci yılında anıldı.  Kentte, 6- 8 Ekim 2014'teki Kobani olayları sırasında, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine et dağıtırken öldürülen Yasin Börü ve arkadaşları için Mustazaflar Cemiyeti ile Şehitler Kervanı Platformu tarafından anma programı düzenlendi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Kongre Merkezi'ndeki anma programı, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, Yasin Börü ve arkadaşları, 6- 8 Ekim 2014'teki Kobani olayları sırasında öldürülmelerinin 5'inci yılında anıldı.

Kentte, 6- 8 Ekim 2014'teki Kobani olayları sırasında, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine et dağıtırken öldürülen Yasin Börü ve arkadaşları için Mustazaflar Cemiyeti ile Şehitler Kervanı Platformu tarafından anma programı düzenlendi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Kongre Merkezi'ndeki anma programı, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Programda konuşan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel İstişare Kurulu üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, Yasin Börü ve arkadaşlarının PKK'lı teröristlerce öldürüldüğünü söyledi. Tanrıkulu, "Mezopotamya tarihinde şöyle hikaye, efsane anlatılır. Dehak adında bir hükümdar varmış. Bu hükümdarın omuzlarının arasında çift başlı bir yılan veya ejderha varmış. Efsaneye göre bu çift başlı yılanın kendi hayatını devam ettirebilmesi için her gün bir insan beyni yemesi gerekiyormuş. Dolayısıyla her gün bir masum kişi getirilerek öldürülüyor ve beyni bu yılana yediriliyor. Evet; Kürtlerin Dehak'ı, PKK'dır. Kurulduğu günden beri 15 bine yakın Kürt gençlerini infaz eden, barbar bir örgüt ile karşı karşıyayız" dedi.

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