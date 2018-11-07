Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesi davası

Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un, Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde öldürülmesiyle ilgili davadan dosyaları ayrılan 3 sanık hakkındaki davanın görülmesine devam edildi.

Adana F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Ersin Filizer, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Sanık avukatı Şiraz Baran ile davaya katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Serpil Penez Şahin duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Osman Tonta, bir önceki celsenin ara kararı gereği sanık Filizer hakkında, HTS kayıtlarının celbi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) yazılan müzekkereye henüz cevap gelmediğini bildirdi.

Firari sanıklar Burhan Ay ve İsa Özel hakkındaki yakalama emrinin henüz infaz edilemediğini belirten Tonta, sanık Ersin Filizer ve avukatının savunmasını dinledi.

Önceki savunmalarını tekrarladığını belirtip, atılı suçla ilgisinin bulunmadığını savunan Filizer, tahliye ve beraat talep etti.

Sanık avukatı da müvekkili hakkında somut bir delil olmadığını öne sürüp, tahliye ve beraatini istedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesine ve Ersin Filizer'in tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı 30 Ocak 2019'a bıraktı.

