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Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 17:35 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesine ilişkin davadan dosyaları ayrılan ikisi firari 3 sanık hakkındaki davanın görülmesine devam edildi

Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesine ilişkin davadan dosyaları ayrılan ikisi firari 3 sanık hakkındaki davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Adana'da tutuklu bulunan sanık Ersin Filizer, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Filizer'in avukatı duruşmada hazır bulundu.

Mahkemenin tanık olarak dinlediği Mecnun Akkoyun, Filizer'i, Börü ve arkadaşlarının öldürüldüğü yerde gördüğüne ilişkin önceki beyanının baskı ve yönlendirmeyle alındığını öne sürerek, söz konusu ifadesini kabul etmediğini söyledi.

Sedat Çoban ve gizli tanık Tunç da Filizer'i tanımadıklarını ifade ettiler.

Müvekkilinin, suç tarihinde İstanbul'da bir şirkette çalıştığını, cep telefonu sinyal bilgilerini içeren HTS kayıtlarının da bunu doğruladığını öne süren sanık avukatı, Diyarbakır'da işlenen suçtan sorumlu tutulan müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Beyanların ardından söz alan duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasını hazırlamak üzere dosyayı talep etti ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini istedi.

Müzakereden sonra ara karar açıklayan mahkeme, dosyanın Cumhuriyet savcısına verilmesine ve sanık Ersin Filizer'in tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 26 Haziran'a bırakmıştı.

Yasin Börü ile arkadaşları Hasan Gökguz ve Hüseyin Dakak'ın öldürülmesiyle ilgili davada, 24 Nisan 2017'de hükmü açıklayan mahkeme, firari sanıklar Ersin Filizer, Burhan Ay ve İsa Özel hakkındaki dosyayı ayırmıştı.

Sanıklardan Filizer, geçen yıl Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

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Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi Yasin Börü

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