Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesi davası

Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Aynularab) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili ana davadan dosyası ayrılan ikisi firari üç sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanan sanık Ersin Filizer, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmaya müşteki Yusuf Er de SEGBİS ile bağlanırken, müşteki avukatı Hasan Bozdaş ve sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Filizer'i tanıyıp tanımadığı ve kendilerine saldıranlar arasında olup olmadığı sorulan müşteki Er, "Bizim olayda 400-500 kişi vardı ama aralarında bu şahıs var mıydı bilmiyorum. Olayla ilgili kamera kayıtları incelenirse gerçekler net bir şekilde anlaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

Diyecekleri sorulan Filizer ise olay tarihinde Diyarbakır'da bulunmadığını, telefonuna ait HTS kayıtlarının da kendisini doğruladığını öne sürdü.