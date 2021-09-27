MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yasin Hacıoğlu kimdir, aslen nerelidir? İşte biyografisi

Yasin Hacıoğlu kimdir, aslen nerelidir? İşte biyografisi

27.09.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hacıoğlu ailesinin en büyüğü Joseph ve Bahrija Hadzic’in 1.çocuğu olan Yasin Hacıoğlu’nun Asıl ismi Nicola Hadzic’dir. 2002’de Türkiye’ye gelerek Türk pasaportuna sahip olduktan sonra ismi Yasin Hacıoğlu olmuştur.

Yasin Hacıoğlu kimdir, aslen nerelidir? İşte biyografisi

Hacıoğlu 13.07.1988 yılında Belgrad’da doğmuştur. Lise öğreniminin son 2 senesini Robert Collage’de tamamladıktan sonra Cambridge Universitesi’nde Ekonomi bölümünden mezun olup, Westminster Üniversitesinde yüksek lisans yapmıştır. Daha sonra Hrd Antwerp Diamond of greyder uzmanlığını almıştır.

2011’de üst yönetim kuruluna kabul görmüştür. Şirketinin 2018/2019 World Economic Forum Uluslararası Afrika madencilik ödülünü kazanmasında ve Kenya Busia bölgesinde De Beers Mining ile olan ihale yarışında müthiş bir farkındalık göstererek maden ihalesinin TC Hazine bakanlığına kazandırmasında büyük katkı sağlamış ve 2.750,000,000 TL'lik maden yatırımı ile şirketinin Afrika'da 12.büyük madencilik şirketi olmasında önemli rol oynamıştır.

Mevcut olarak CNN ve Bloomberg ekonomi programlarında yaptığı isabetli yorumlar ile dikkat çekmektedir.

2014’Te Top model Erin Hearthon ile Londra'da 6 aylık bir beraberlik yaşadıktan sonra üniversite hayatının bitmesinden dolayı Türkiye'ye dönen Yasin Hacıoğlu, bir dönem özel uçakları ve magazin haberleri ile gündeme gelmişti. Aleyna Tilki'nin, 30 Nisan'da İstanbul'dan Çeşme'ye giderken bindiği, Twitter'da videosunu paylaştığı özel uçağın Hacıoğlu Madenciliğin veliahtı Yasin Hacıoğlu'na ait olduğu ortaya çıkmış ve gündemi bir hayli meşgul etmişti.

HAYATI

Hacıoğlu ailesi bu kez de Yeniköy boğazda aldığı yalıyla adından söz ettirmişti. Bahrija-Joseph Hadzic çiftinin 33 yaşındaki oğulları Yasin, Yeniköyde restorasyonu tamamlanan Hacıoğlu Yalısı 1953 e yerleşti.

1953’te Annesi Bahrija Hadzic’in doğum tarihi olduğu öğrenildi. Göz kamaştıran bir saraya dönüştürüldü. Yalının fiyatının şu an 220 milyon TL olduğu konuşulmaktaydı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müstehcen pozlar sonrası ilginç cinsel ilişki itirafıMüstehcen pozlar sonrası ilginç cinsel ilişki itirafı
Burası İstanbul! Görenler inanamadı: Uyuşturucu için sıraya girdilerBurası İstanbul! Görenler inanamadı: Uyuşturucu için sıraya girdiler
Dalkılıç'tan yeni sevgilisine: Seninle her şeye varım ben...Dalkılıç'tan yeni sevgilisine: Seninle her şeye varım ben...
Anahtar Kelimeler:
Belgrad
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Flaş iddia: Muhalefetin ortak adayı İlhan Kesici

Flaş iddia: Muhalefetin ortak adayı İlhan Kesici

Yunanistan'ın Girit Adası'nda deprem

Yunanistan'ın Girit Adası'nda deprem

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Bebeği diri diri mezara gömmüşlerdi! Yeni gelişme

Bebeği diri diri mezara gömmüşlerdi! Yeni gelişme

İkinci Dünya Savaşı'ndan bir ilk! En düşük oy oranını aldı

İkinci Dünya Savaşı'ndan bir ilk! En düşük oy oranını aldı

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

İlk soruda elendi! Ünlü oyuncu lafını esirgemedi

İlk soruda elendi! Ünlü oyuncu lafını esirgemedi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Canlı yayına çırılçıplak çıktı!

Canlı yayına çırılçıplak çıktı!

Başörtüsünü çıkarmıştı! "Başroldüm şimdi dublör"

Başörtüsünü çıkarmıştı! "Başroldüm şimdi dublör"

Berfu Yenenler'den aldatma itirafı!

Berfu Yenenler'den aldatma itirafı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.