Yasin Hacıoğlu kimdir, aslen nerelidir? İşte biyografisi

Hacıoğlu 13.07.1988 yılında Belgrad’da doğmuştur. Lise öğreniminin son 2 senesini Robert Collage’de tamamladıktan sonra Cambridge Universitesi’nde Ekonomi bölümünden mezun olup, Westminster Üniversitesinde yüksek lisans yapmıştır. Daha sonra Hrd Antwerp Diamond of greyder uzmanlığını almıştır.

2011’de üst yönetim kuruluna kabul görmüştür. Şirketinin 2018/2019 World Economic Forum Uluslararası Afrika madencilik ödülünü kazanmasında ve Kenya Busia bölgesinde De Beers Mining ile olan ihale yarışında müthiş bir farkındalık göstererek maden ihalesinin TC Hazine bakanlığına kazandırmasında büyük katkı sağlamış ve 2.750,000,000 TL'lik maden yatırımı ile şirketinin Afrika'da 12.büyük madencilik şirketi olmasında önemli rol oynamıştır.

Mevcut olarak CNN ve Bloomberg ekonomi programlarında yaptığı isabetli yorumlar ile dikkat çekmektedir.

2014’Te Top model Erin Hearthon ile Londra'da 6 aylık bir beraberlik yaşadıktan sonra üniversite hayatının bitmesinden dolayı Türkiye'ye dönen Yasin Hacıoğlu, bir dönem özel uçakları ve magazin haberleri ile gündeme gelmişti. Aleyna Tilki'nin, 30 Nisan'da İstanbul'dan Çeşme'ye giderken bindiği, Twitter'da videosunu paylaştığı özel uçağın Hacıoğlu Madenciliğin veliahtı Yasin Hacıoğlu'na ait olduğu ortaya çıkmış ve gündemi bir hayli meşgul etmişti.

HAYATI

Hacıoğlu ailesi bu kez de Yeniköy boğazda aldığı yalıyla adından söz ettirmişti. Bahrija-Joseph Hadzic çiftinin 33 yaşındaki oğulları Yasin, Yeniköyde restorasyonu tamamlanan Hacıoğlu Yalısı 1953 e yerleşti.

1953’te Annesi Bahrija Hadzic’in doğum tarihi olduğu öğrenildi. Göz kamaştıran bir saraya dönüştürüldü. Yalının fiyatının şu an 220 milyon TL olduğu konuşulmaktaydı.



