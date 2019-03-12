Yasin Kartoğlu Başakşehir’de projelerini açıkladı

İSTANBUL,(DHA)- AK Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı ve AK Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu Proje ve Aday tanıtım toplantısında projelerini açıkladı.

AK Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı ve AK Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu düzenlenen Proje ve Aday tanıtım toplantısında projelerini sıraladı. Emin Saraç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Yasin Kartoğlu’nun yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Yasin Kartoğlu ulaşım, alt ve üst yapı, kültür, sanat, ulaşım ve spor alanlarındaki projelerini sıralayarak Başakşehir’i daha da güzel bir ilçe haline getireceğini söyledi.

“İLK MİLLET BAHÇESİ YANINA DEV BİR MİLLET KIRAATHANESİ HAZIRLANDI”

Programda konuşan Yasin Kartoğlu projelerini sıralayarak, her zaman Başakşehir için çalışacaklarını söyledi. Kartoğlu,” Kent Meydanımızda Osmanlı ve Selçuklu mimarimizle belediye binamız hemen caminin yanında. Meydanı, Camisi ve Millet Parkı’yla, yine mimarisi alçak katlarla tarif edilen Selçuklu ve Osmanlı mimarisi karışımıyla kabası bitmiş bir şekilde artık Başakşehirimizin kamu merkezi de Kayaşehir’deki bu meydan olan projede olacak. Kent Meydanımızda Türkiye’nin ilk Millet Bahçesi, yanına da dev bir Millet Kıraathanesi hazırlandı.