Yasin Kartoğlu Deprem Simülasyon Merkezinin açılısına katıldı

İSTANBUL, (DHA) - Başakşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu deprem haftası için Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkında kurulan Deprem Simülasyon Merkezinin lansmanına katıldı.

Deprem Haftası vesilesi ile Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkında kurulan Deprem Simülasyon Merkezinin açılışı AK Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu’nun katılımı ile gerçekleşti. Prof. Dr. Şükrü Ersoy’un verdiği depreme karşı bilinçlendirme eğitimi ile başlayan programa Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri de katılarak, deprem anında yapılması gerekilenleri uygulamalı olarak öğrendi.

“DEPREMİ CANLI YAŞAMALARINI SAĞLAYACAĞIZ”

Depreme karşı yapılan bilinçlendirmenin önemini vurgulayan AK Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu şunları söyledi;

“Bu hafta biliyorsunuz deprem haftası. Bu anlamlı hafta ile ilgili hem çocuklarımıza hem ailelerimize bilinçlendirme yapmak için toplandık. Bugün açılışını yapacağımız simülasyon merkezi ile çocuklarımıza önce sivil savunma eğitimi sonra da deprem simülasyonunda bu işi gerçekten canlı yaşayarak alınması gereken tedbirler neyse eğitim vererek göstermek. Amacımız bu. Özellikle Başakşehir bu konuda ciddi manada avantajlı. Bizim arazi yapımız kayalık bölge olduğu için, şehrimiz modern kentleşme ile büyüdüğü için biz avantajlıyız. Mutlaka tamamlanması ve yenilenmesi gereken bölgelerimizde var. Kalan bölgelerimizde de inşallah bu bilinçlendirmeyi hızlandırarak tamamlayacağız ve şehrimizin tamamını yenilenmiş, depreme dayanıklı, güçlü bir şehir olarak yaşam kalitesi yüksek bir şehir olarak hazırlayacağız. Bugün Simülasyon Merkezimizi hep beraber açacağız. Çocuklarımıza da özellikle Başakşehirli çocuklarımızı, ailelerimizi buraya davet edeceğiz ve burada canlı canlı bu olayı yaşamalarını sağlayacağız.”

“DEPREM BİZİM GERÇEĞİMİZ”

Marmara Denizi’nde beklenen büyük depremin altını çizen Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise şunları söyledi;

“Öncelikle Başakşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Geleceğimiz olan çocuklarımız için önemli bir tesis. Çünkü biz hocalar ne kadar depremi anlatsak da yaşamak farklı bir şey. Bu simülasyon merkezlerinde depremi bizzat yaşıyorlar. Bu önemli bir deneyim. Eğitimle de destekleniyor. Biraz önce sayın başkanın söylediği gibi biz bunu Avrupa yakasının en sağlam zemininin olduğu bir yerde yapıyoruz. Yeni bir yerleşim yeri yapı stoku da iyi gibi görünüyor. Çünkü yeni binalar daha fazla mühendislik hizmeti almış durumda. Biliyorsunuz yönetmelikler değişti. 2018 yılında Türkiye deprem yönetmeliği haritası da değişti. Biz eski deprem haritasına göre ikinci derece deprem durumundayız.

Burada öğrenciler bizzat deneyimleyecekler. Ayrıca sözlü bilgiler de alıyorlar. Deprem bizim bir gerçeğimiz. Marmara çevresindeki illerin hem de Türkiye’nin bir gerçeği. Hepinizin basından ya da hocalarımızdan takip ettiğiniz kadarıyla Marmara denizi içerisinde büyük bir deprem bekliyoruz. Marmara denizi deprem açısından sabıkalı bir yer.”



