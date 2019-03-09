Yasin Kartoğlu: Kadınların ülke ekonomisi için katkıda bulunması takdire şayan

İSTANBUL, (DHA) - Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun katılımıyla İŞKUR ve KOSGEB iş birliğiyle gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi sertifika töreni düzenlendi. Kartoğlu, “Kadınların ülke ekonomisi için katkıda bulunması ve bunun için mücadele etmesi, bunun için uğraşması gerçekten takdire şayan” dedi.

Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nda İŞKUR ve KOSGEB iş birliğiyle gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan girişimcilere sertifika töreni düzenlendi. Törende 304 kadın ve 303 erkek kursiyere sertifikaları verildi. Sertifika törenine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Halk Müziği Topluluğu müzik dinletisi ile başlayan sertifika töreni Yasin Kartoğlu’nun konuşmasının ardından kursiyerlerin sertifikalarını almalarıyla son buldu.

“SERTİFİKA İÇİN BAŞVURAN KİŞİ SAYISININ YARISINDAN ÇOĞU BAYAN”

Konuşmasına Kadınlar Günü mesajı ile başlayan Yasin Kartoğlu, “Bugün 8 Mart Dünya kadınlar günü. Kadınlar günümüz kutlu olsun. Buradan özellikle kadınlarımıza o mesajı verelim. Bizi sevindiren ikinci konuda sertifika için başvuran kişi sayısının yarısından çoğunun bayan olması. Bugün bize ayrı bir anlam katıyor. Bunun da gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Kadınların ülke ekonomisi için katkıda bulunması ve bunun için mücadele etmesi, bunun için uğraşması gerçekten takdire şayan” ifadelerine yer verdi.