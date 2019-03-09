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Yasin Kartoğlu: Kadınların ülke ekonomisi için katkıda bulunması takdire şayan

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2019 09:42 | Son Güncelleme

 Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun katılımıyla İŞKUR ve KOSGEB iş birliğiyle gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi sertifika töreni düzenlendi.

Yasin Kartoğlu: Kadınların ülke ekonomisi için katkıda bulunması takdire şayan

İSTANBUL, (DHA) - Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun katılımıyla İŞKUR ve KOSGEB iş birliğiyle gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi sertifika töreni düzenlendi. Kartoğlu, “Kadınların ülke ekonomisi için katkıda bulunması ve bunun için mücadele etmesi, bunun için uğraşması gerçekten takdire şayan” dedi.

Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nda İŞKUR ve KOSGEB iş birliğiyle gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan girişimcilere sertifika töreni düzenlendi. Törende 304 kadın ve 303 erkek kursiyere sertifikaları verildi. Sertifika törenine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Halk Müziği Topluluğu müzik dinletisi ile başlayan sertifika töreni Yasin Kartoğlu’nun konuşmasının ardından kursiyerlerin sertifikalarını almalarıyla son buldu.

“SERTİFİKA İÇİN BAŞVURAN KİŞİ SAYISININ YARISINDAN ÇOĞU BAYAN”

Konuşmasına Kadınlar Günü mesajı ile başlayan Yasin Kartoğlu, “Bugün 8 Mart Dünya kadınlar günü. Kadınlar günümüz kutlu olsun. Buradan özellikle kadınlarımıza o mesajı verelim. Bizi sevindiren ikinci konuda sertifika için başvuran kişi sayısının yarısından çoğunun bayan olması. Bugün bize ayrı bir anlam katıyor. Bunun da gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Kadınların ülke ekonomisi için katkıda bulunması ve bunun için mücadele etmesi, bunun için uğraşması gerçekten takdire şayan” ifadelerine yer verdi.

“ESNAFLIKTAN BÜYÜMÜŞ VE YETİŞMİŞ BİRİSİYİM”

İki senedir Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'niicra etmeye çalıştıklarını söyleyen Kartoğlu,“Bu faaliyet sadece işgücü ile alakalı değil. BaşakşehirBelediyesi sadece girişimcilikle İlgili kurs açmıyor. Biraz önce genç kardeşlerimizi dinledik. Onlar da müzik atölyelerimizin öğrencisi. Yine tiyatro atölyelerimizin öğrencileri var. Yine teknolojiyle uğraşan gençlerimizin ürettiklerini çok güzel bir katma değere dönüştürebilecekleri merkezleri var. Buna benzer bir sürü şeyler sayabiliriz. Amacımız şu; genciyle, bayanıyla, erkeğiyle, sanatıyla, sporuyla her dalda biz onlara imkanlar sunalım. İmkanlar neticesinde ulaşabildiğimiz maksimum eğitimleri onlara verelim. O eğitimlerle Başakşehirli insanımız ne kadar çok gelişirse, ne kadar çok ticari üniteye dönüşürse bizim için o en büyük gururdur. Bunları neden yapıyoruz genç bir kardeşiniz Belediye Başkanı. Aynı zamanda esnaflıktan büyümüş ve yetişmiş birisiyim. Yani sizleri şu anda uğraştığı şeyle ben çok uzun süreler uğraştım. O yüzden de esnaflığım güzel tarafını sizlerin de yaşaması en büyük arzum. Bu kazandığınız sertifikalarla sizler hem kendi geçimlerinizi sağlama hem de ülkeye katma değer üretmek için bir yola çıkacaksınız" diye konuştu.

Yasin Kartoğlu: Kadınların ülke ekonomisi için katkıda bulunması takdire şayanYasin Kartoğlu: Kadınların ülke ekonomisi için katkıda bulunması takdire şayanYasin Kartoğlu: Kadınların ülke ekonomisi için katkıda bulunması takdire şayanYasin Kartoğlu: Kadınların ülke ekonomisi için katkıda bulunması takdire şayan

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