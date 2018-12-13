Seçildikten hemen ardından insanların Yasin Kartoğlu'nu merak ettikleri ve "Yasin Kartoğlu Kimdir?" gibi yoğun aramalardan dolayı arama trendlerinde Yasin Kartoğlu'nun en çok aranılanlar listesine girdiği görüldü.

Belediye başkanlık görevini başarıyla yürüten Yasin Kartoğlu evli ve 2 çocuk babası. Yasin Kartoğlu ailesine ve çocuklarına çok düşkündür. Ne kadar yoğun olursa olsun ailesiyle muhakkak bir program yapıyor. Aynı zamanda anne babasına da düşkündür.

Ebeveynlerin her zaman kıymetli olduğunu hatırlatıp gençlerden ailelerini asla ihmal etmemeleri gerektiğini söyler. Gençlerin ufkuna çok güvenen Yasin Kartoğlu gençlerin önerdiği projelerden her zaman çok heyecan duyan birisi.

Bu kapsamda belediye başkanlığı döneminde her hafta lise son sınıf öğrencileri ile bir araya gelip onların fikirlerini dinleyip kendi tecrübelerini aktarıyor. Bir defa gördüğünü bir daha unutmayan bir yapıya sahip. Hafızası çok güçlüdür.

Toplum iletişimi çok güçlü olan Yasin Kartoğlu, ayırtdetmeden her kesime her türlü hizmeti götürme amacıyla Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor. Sosyal ve kültürel etkinliklere, spor ve sporcuya, engelli vatandaşlara yapılan hizmetlere çok kıymet verip genç dinamik ekibini de vatandaşlara gereken hizmeti vermeleri konusunda iyice tembihlemektedir.