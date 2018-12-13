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Yasin Kartoğlu kimdir?

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.12.2018 15:41 | Son Güncelleme

En genç belediye başkanlarından biri olan Yasin Kartoğlu'nu hem kendi seçim bölgesinde hem de diğer seçim bölgelerinde de merak edenler oldu. Sizler için Yasin Kartoğlu kimdir? Siyasi hayatını, eğitim hayatını, seçmen bölgesindeki insanların yorumlarını sizler için derledik.

Yasin Kartoğlu kimdir?

1977 yılında İstanbul Küçükçekmece’de doğan Yasin Kartoğlu aslen Malatyalı’dır. İstanbul Küçükçekmece’de ilk ve orta öğrenimini tamamlayan Yasin Kartoğlu İnönü Üniversitesi'nde üniversite eğitimini İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tamamladı.

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Siyasi hayatına 2001-2002 yıllarında AK Parti Küçükçekmece Gençlik Kolları Kurucusu olarak başlayan Yasin Kartoğlu 2003-2009 yılları arasında İlçe Başkan Yardımcılığı ve İlçe Teşkilat Başkanlığı görevlerinde bulundu. AK Parti Başakşehir Belediyesi Meclis Üyeliği’ne 2009 yerel seçimlerinde seçilen Yasin Kartoğlu, aynı dönemde Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Kartoğlu, 2 dönemdir başkan yardımcılığını yürütüyordu.

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Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın 28 Eylül 2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Başakşehir Belediye Meclisi’nde 4 Ekim 2017’de gerçekleştirilen oylama ile adaylardan 25 oy alarak Başakşehir'in yeni Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu olarak seçildi.

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Seçildikten hemen ardından insanların Yasin Kartoğlu'nu merak ettikleri ve "Yasin Kartoğlu Kimdir?" gibi yoğun aramalardan dolayı arama trendlerinde Yasin Kartoğlu'nun en çok aranılanlar listesine girdiği görüldü.

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Belediye başkanlık görevini başarıyla yürüten Yasin Kartoğlu evli ve 2 çocuk babası. Yasin Kartoğlu ailesine ve çocuklarına çok düşkündür. Ne kadar yoğun olursa olsun ailesiyle muhakkak bir program yapıyor. Aynı zamanda anne babasına da düşkündür.

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Ebeveynlerin her zaman kıymetli olduğunu hatırlatıp gençlerden ailelerini asla ihmal etmemeleri gerektiğini söyler. Gençlerin ufkuna çok güvenen Yasin Kartoğlu gençlerin önerdiği projelerden her zaman çok heyecan duyan birisi.

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Bu kapsamda belediye başkanlığı döneminde her hafta lise son sınıf öğrencileri ile bir araya gelip onların fikirlerini dinleyip kendi tecrübelerini aktarıyor. Bir defa gördüğünü bir daha unutmayan bir yapıya sahip. Hafızası çok güçlüdür.

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Toplum iletişimi çok güçlü olan Yasin Kartoğlu, ayırtdetmeden her kesime her türlü hizmeti götürme amacıyla Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor. Sosyal ve kültürel etkinliklere, spor ve sporcuya, engelli vatandaşlara yapılan hizmetlere çok kıymet verip genç dinamik ekibini de vatandaşlara gereken hizmeti vermeleri konusunda iyice tembihlemektedir.

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Hizmetini verdiği tüm bölgede tüm kesimlerin teveccühünü kısa süre içinde kazanan Yasin Kartoğlu belediye başkanı seçildiği ilk günde “Şimdi bir bayrak değişimi yaşıyoruz. Eski dönemden güç alarak, yeni bir döneme başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi çok çalışacağız. Hep birlikte uyum içerisinde sadece Türkiye’nin vitrin ilçesi haline getirdiğimiz Başakşehir’i geleceğe taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Başta hükümetimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve tüm partilerden meclis üyesi arkadaşlarımızın desteğiyle el ele vererek Başakşehir’i hemşerilerimizin daha keyifle yaşayacakları bir yer haline getirmek için gayret göstereceğiz. Görevimi sorumluluk bilinciyle ve layıkıyla yerine getireceğimden kimsenin kuşkusu olmasın” şeklinde açıklama yapmıştı.

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Önceki başkan gibi toplum ile sürekli iletişimde kalmayı tercih eden yeni başkanın kişisel bilgileri;

Ad Soyad: Yasin KARTOĞLU
Doğum Tarihi: 1977
Doğum Yeri: Küçükçekmece
Görev Yeri: Başakşehir
Görevi: Belediye Başkanı
Telefon: 444 0 669
E-posta: baskan@basaksehir.bel.tr
Twitter Adresi: https://twitter.com/yasinkartoglu
Facebook Adresi: https://www.facebook.com/pg/yasinkartoglu.b
Instagram Adresi: https://www.instagram.com/yasinkartoglubsk

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