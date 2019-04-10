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Yasin Kartoğlu mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 15:26 | Son Güncelleme

31 Mart Yerel Seçimlerinin sonuçlarına göre Başakşehir Belediye Başkanı seçilen Yasin Kartoğlu, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu’ndan aldı.Başakşehir’de AK Parti’nin Belediye Başkan Adayı olan, aynı zamanda da mevcut Belediye Başkanı olan Yasin Kartoğlu, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre yeniden başkan seçildi.

31 Mart Yerel Seçimlerinin sonuçlarına göre Başakşehir Belediye Başkanı seçilen Yasin Kartoğlu, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu’ndan aldı.

Başakşehir’de AK Parti’nin Belediye Başkan Adayı olan, aynı zamanda da mevcut Belediye Başkanı olan Yasin Kartoğlu, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre yeniden başkan seçildi. Kartoğlu seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından mazbatasını Başakşehir İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törenle meclis üyeleriyle beraber aldı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu burada yaptığı konuşma da “İki aylık yoğun seçim çalışmasının neticesinde, yapılan değerlendirme ve sonuçlara göre bu çalışmanın neticesini almış bulunmaktayız. Seçimde çalıştık, beraberdik bundan sonra da İnşallah Başakşehir için hiçbir ayrım gözetmeksizin her vatandaşımıza yapılması gereken neyse elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız. Sizlerin destekleriyle de herkese ulaşmaya çalışacağız. Yola çıkarken kullandığımız “Mutluluğun şehri Başakşehir” ifadesiydi. İnşallah biz nasıl şimdiye kadar oluşturduysak bundan sonra da mutluluğun şehri Başakşehir’i içerisinde yaşayan her kişinin mutlu olabileceği şekilde hem dizayn edip hem de onların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağız. Ben bu seçim boyunca diğer partideki arkadaşlarımızın da yapmış olduğu düzeyli çalışmalardan ve güzel bir seçim aralığı yaşamamızdan dolayı hepsine teşekkür ederim” dedi.

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