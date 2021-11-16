Yasin Obuz'dan MasterChef Azize Polat yorumu! "Terbiyesizin teki"

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüride yer aldığı MasterChef'in son bölümünde elenen bazı yarışmacılar yarışmaya döndü. Bu isimlerden biri de Azize Polat oldu.

Geçtiğimiz günlerde elenen Azize hakkında eski yarışmacı Yasin Obuz'un yorumu ise sosyal medyada gündemde. Obuz Azize'nin elendiği gün yaptığı yorumda "Bu Adana'dan katılan kız değil mi? Değilse lafım ona değil. Eğer o ise terbiyesizin teki. Daha elemelerde terbiyesizlik yapmıştı. Konuyu anlatmayacağım ama harbiden hiç hoş olmayan tavırları vardı" dedi.

Yasin Obuz'un bu tavrına tepki yağarken Azize Polat'ın dönmüş olması da yorumları arttırdı.

AZİZE POLAT NERELİ?

Azize Polat, 35 yaşında ev hanımıdır. Aslen Adanalı olan yarışmacı, Adana Yüreğir 75. Lisesi'nden mezun oldu. 3, 10, 14 yaşlarında üç çocuk annesi olan Azize Polat, iki kez başvurduğu MasterChef Türkiye yarışmasına üçüncü başvurusunda kabul edildi. Yarışma öncesi 30 kilo verdiğini ifade etti.



