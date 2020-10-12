Yasin Obuz kendisini eleştirenlere sert cevap verdi!

Survivor programının sona ermesiyle birlikte sert açıklamalar yapan Yasin Obuz dikkatleri üzerine çekmişti. Katıldığı programlarda yarışmacı arkadaşları hakkındaki fikirlerini açık bir şekilde söyleyen Yasin Obuz eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Özellikle Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı hayranları tarafından sert eleştirilere maruz kaldığını ifade eden fenomen yarışmacı hakkında söylenenlere bir kez daha tepki verdi. Ekmeğini kazanmanın peşinde olduğunu söyleyen Survivor Yasin kendisini eleştirenlere meydan okudu.

‘BEN BAŞARMAYA DEVAM EDECEĞİM’



Survivor programının ardından şarkıcılık kariyerine emin adımlarla çıkan Yasin Obuz sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kendisine düşmanlık yapan kişileri hedef alan Obuz, “Bir taraftan aileme, kimseye söylemediğim bazı aile ve öğrencilere maddi, manevi yardım ettiğim insanlar için çalışıp didiniyorum ama kansızın biri çıkıp demediği laf bırakmıyor. Sırf kadın kızla yesin diye para göndermediğim için bana düşmanlık yapan kişiler bilsin ki ben serserilik peşinde değilim. Ekmeğimin peşindeyim, yükümlü olduğum ve olmaya devam edeceğim kimsesiz aileler ve öğrenciler var. İnsanların ekmeğiyle oynamaya çalışmak ne kolay bu ülkede. Ben başarmaya devam edeceğim. Onlar da izlemeye...” notunu ekledi.

