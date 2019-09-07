Yasin, yattığı kanepede ölü bulundu

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da arkadaşları tarafından evinin bahçesindeki kanepede hareketsiz halde yatarken bulunan Yasin Yalçın'ın (23) hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, sabah saatlerinde İmaret Mahallesi 130 Sokak üzerinde bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Yalçın'ı evinin önündeki kanepe üzerinde hareketsiz yatarken gören bir grup arkadaşı uyandırmaya çalıştı. Yalçın'ın uyanmaması üzerine şüphelenen arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yasin Yalçın'ın cansız bedeni olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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