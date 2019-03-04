HABER

Yasin'den 35 aydır haber yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 10:12 | Son Güncelleme

KONYA'nın Akören ilçesinde, 6 yaşındayken, evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan Yasin Şahin'den 35 aydır haber alınamadı. Baba Yavuz Şahin (39), "Oğlumu o kadar aradılar; ama kimse bulamadı.

Yasin'den 35 aydır haber yok

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'nın Akören ilçesinde, 6 yaşındayken, evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan Yasin Şahin'den 35 aydır haber alınamadı. Baba Yavuz Şahin (39), "Oğlumu o kadar aradılar; ama kimse bulamadı. Dile kolay, tam 35 ay oldu, Yasin'im gideli. Bazen böyle bir oğlum olduğunu bile unutuyorum" dedi.
Akören'e bağlı, daha önce köy statüsünde olan Belkuyu Mahallesi'nde yaşayan Ümmü- Yavuz Şahin çiftinin 5 çocuğundan Yasin, 4 Nisan 2016'da, Belkuyu Anaokulu'ndan döndükten sonra evlerinin önünde oynarken kayboldu. Yasin'in bulunması için aynı gün jandarma, AFAD ve köylüler tarafından arama çalışması başlatıldı. Evin çevresi, su kuyuları, foseptikler, sarnıçlar ve mağaralar aranırken, ağaç ve çalılık dipleri de kontrol edildi. Çalışmalarda askeri helikopter ve AFAD'ın insansız hava aracı da kullanıldı. Mahalle yakınındaki Çarşamba Çayı ve aktığı Apa Gölü girişinde, Mersin'den gelen dalgıç polislerce sonar cihazlarıyla arama yapıldı. 80 kilometrelik alanda yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Çalışmalar, kaymakamlık tarafından 24 günün ardından sonlandırıldı.
İçişleri Bakanlığı'nca kayıp çocukların bulunması için Ankara'dan görevlendirilen polis ve askerlerden oluşan özel ekip, geçen yılın Temmuz ayında Konya'ya gelerek, çalışmaya başladı. Dosyayı yeniden açan özel ekip, emniyet ve jandarma yetkilileriyle görüşerek, daha önce yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ekip, aile ve mahalleli ile de görüştü. Özel ekip de kayıp Yasin'in izine rastlayamadı.
Oğlunun 35 aydır kayıp olduğunu ve hiçbir haber alamadığını dile getiren Yavuz Şahin, ''Oğlumu o kadar aradılar; ama kimse bulamadı. Dile kolay, tam 35 ay oldu, Yasin'im gideli. Bazen böyle bir oğlum olduğunu bile unutuyorum. Hayatımız devam ediyor, yaşamaya devam ediyoruz; ama bir de gelip, bize sorsunlar" dedi.

FOTOĞRAFLI

Yasin'den 35 aydır haber yokYasin'den 35 aydır haber yok

PARTNER Kim olduğunu tanıdınız mı? O artık Türkiye'nin en ünlü isimlerinden biri Kim olduğunu tanıdınız mı? O artık Türkiye'nin en ünlü isimlerinden biri
Resimler, 'Masumiyetin Umudu' olduResimler, 'Masumiyetin Umudu' oldu
Onlarca terörist öldürüldü!Onlarca terörist öldürüldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çocuklar görür görmez baltalarına sarıldı! Korkunç olay!

Çocuklar görür görmez baltalarına sarıldı! Korkunç olay!

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

Ozan Kabak tarihe geçti

Ozan Kabak tarihe geçti

Survivor'da Sabriye gözyaşlarına boğuldu!

Survivor'da Sabriye gözyaşlarına boğuldu!

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Tarihi çarşıda yangın! Ekipler olay yerinde

Tarihi çarşıda yangın! Ekipler olay yerinde

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: 93 terörist etkisiz hale getirildi

Onlarca terörist öldürüldü!

Bu köpekler otomobil fiyatına satılıyor!

Bu köpekler otomobil fiyatına satılıyor!

Son dakika: Çok sayıda şüpheli hakkında yakalama kararı

Son dakika: Çok sayıda şüpheli hakkında yakalama kararı

Günlük burç yorumları 4 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Bugün Ay, kova burcunda ilerliyor!

Çöpteki poşetten çıkanlar güvenlik güçlerini bile şaşırttı!

Çöpteki poşetten çıkanlar güvenlik güçlerini bile şaşırttı!

Kış ayının bitmesini bekleyip kötü ruhları kovuyorlar

Kış ayının bitmesini bekleyip kötü ruhları kovuyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.