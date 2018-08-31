HABER

Yaşını öğrenen kulaklarına inanamıyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 31.08.2018 16:01 | Son Güncelleme

Tayvanlı kadın Lure Hsu, sosyal medyada büyük beğeni topluyor. Kısa sürede fenomen haline dönüşen kadının sırrı ise yaşında gizli.

Öyle ki, Lure Hsu'nın yaşını duyanlar kulaklarına inanamıyor. İşte görünümüyle genç kızlara taş çıkartan o fenomen...

Yaşını duyan şaşıp kalıyor

1 / 31

Tayvanlı genç kadın Lure Hsu, yaşıyla görenleri şoka uğratıyor. Instagram'ın fenomen yüzü, 43 yaşında olmasına rağmen lise öğrencisine benziyor.
2 / 31

İlk bakışta onu genç bir öğrenci sanabilirsiniz fakat kendisi 43 yaşında. Tayvanlı genç kadın Lure Hsu, yaşıyla görenleri şoke ediyor.
3 / 31

Hsu, inanılmaz derecede ki genç görünümünden dolayı sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında.
4 / 31

Güzellik sırlarını paylaşan Tayvanlı kadın "Kadınlar her gün ciltlerini nemlendirmeli, çünkü cildiniz bir kere nemlendiği zaman yaşlanma ve kırışıklıkları dert etmenize gerek kalmayacak" diyor.
5 / 31

Ayrıca "Güneşten de kaçınmalısınız çünkü yandığınız zaman cildiniz kurur, çiller ve küçük kırışıklıklar belirmeye başlar diye ekliyor.
6 / 31

Kısa sürede yüz binlerce takipçi kazanan genç kadının fotoğrafları sosyal medya platformlarında sıkça paylaşılıyor.
7 / 31

Güzelliğini sağlıklı bir hayat yaşamasına bağlayan Lure Hsu, "Görünümümü bol bol su içmeye ve sebze tüketimine borçluyum."
8 / 31

"Buna ek olarak her gün besin takviyeleri alıyorum, şeker tüketiminden, ağır soslu ve yağlı yiyeceklerden kaçınıyor ve hafif besinlerle beslenmeye çalışıyorum" dedi.
9 / 31

İşte Instagram'da 726 binden fazla takipçisi olan Lure Hsu'nun paylaşımları...
10 / 31

11 / 31

12 / 31

13 / 31

14 / 31

15 / 31

16 / 31

17 / 31

18 / 31

19 / 31

20 / 31

21 / 31

22 / 31

23 / 31

24 / 31

25 / 31

26 / 31

27 / 31

28 / 31

29 / 31

30 / 31

31 / 31

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tayvan Lure Hsu sosyal medya fenomen

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Didem Soydan'a şoke eden sözler

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Didem Soydan'a şoke eden sözler

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kaburgalarını dahi aldırmıştı! Estetik bağımlısı kızdan kötü haber!

Kaburgalarını dahi aldırmıştı! Estetik bağımlısı kızdan kötü haber!

Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, Kapukule'de kuyruğun sonu görünmedi

Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, Kapukule'de kuyruğun sonu görünmedi

70 yaşında olduğuna kimse inanamıyor!

70 yaşında olduğuna kimse inanamıyor!

14 asırdır yaşıyor! Manazan Güzeli'nin saç örgüsü dahi duruyor

14 asırdır yaşıyor! Manazan Güzeli'nin saç örgüsü dahi duruyor

Sarhoş kadının kucak dansı uçağı birbirine kattı

Sarhoş kadının kucak dansı uçağı birbirine kattı

İki asırlık Osmanlı saray saatleri göz kamaştırıyor

İki asırlık Osmanlı saray saatleri göz kamaştırıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.