Yaşını öğrenen kulaklarına inanamıyor

Öyle ki, Lure Hsu'nın yaşını duyanlar kulaklarına inanamıyor. İşte görünümüyle genç kızlara taş çıkartan o fenomen...

Yaşını duyan şaşıp kalıyor

1 / 31 Tayvanlı genç kadın Lure Hsu, yaşıyla görenleri şoka uğratıyor. Instagram'ın fenomen yüzü, 43 yaşında olmasına rağmen lise öğrencisine benziyor.

2 / 31 İlk bakışta onu genç bir öğrenci sanabilirsiniz fakat kendisi 43 yaşında. Tayvanlı genç kadın Lure Hsu, yaşıyla görenleri şoke ediyor.

3 / 31 Hsu, inanılmaz derecede ki genç görünümünden dolayı sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında.

4 / 31 Güzellik sırlarını paylaşan Tayvanlı kadın "Kadınlar her gün ciltlerini nemlendirmeli, çünkü cildiniz bir kere nemlendiği zaman yaşlanma ve kırışıklıkları dert etmenize gerek kalmayacak" diyor.

5 / 31 Ayrıca "Güneşten de kaçınmalısınız çünkü yandığınız zaman cildiniz kurur, çiller ve küçük kırışıklıklar belirmeye başlar diye ekliyor.

6 / 31 Kısa sürede yüz binlerce takipçi kazanan genç kadının fotoğrafları sosyal medya platformlarında sıkça paylaşılıyor.

7 / 31 Güzelliğini sağlıklı bir hayat yaşamasına bağlayan Lure Hsu, "Görünümümü bol bol su içmeye ve sebze tüketimine borçluyum."

8 / 31 "Buna ek olarak her gün besin takviyeleri alıyorum, şeker tüketiminden, ağır soslu ve yağlı yiyeceklerden kaçınıyor ve hafif besinlerle beslenmeye çalışıyorum" dedi.

9 / 31 İşte Instagram'da 726 binden fazla takipçisi olan Lure Hsu'nun paylaşımları...

10 / 31

11 / 31

12 / 31

13 / 31

14 / 31

15 / 31

16 / 31

17 / 31

18 / 31

19 / 31

20 / 31

21 / 31

22 / 31

23 / 31

24 / 31

25 / 31

26 / 31

27 / 31

28 / 31

29 / 31

30 / 31