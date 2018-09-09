Yaşını öğrenince çok şaşıracaksınız

Erken yaşlanma hastalığına yakalanan çocuk için doktorlar tedavi edilmesinin zor olduğunu fakat hayat kalitesini artırabileceklerini söylüyorlar.

Dünyanın en tuhaf hastalıkları

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6 / 268 14 yaşındaki Veronica Cominguez, gelişimini olması gerektiği gibi tamamlayamayan ama bir şekilde içinde büyümeye devam eden ikiziyle dünyaya geldi. Taylandlı Veronica'nın göğsünde büyüyen parazit bir ikizi var. Genç kızın vücudu içindeki ikizinin kolları ve parmakları, göğsünden görünüyor.

7 / 268 Bölgede yaşayanlar genç kıza yardım etmek için aralarında para toplayıp Veronica'yı ameliyat ettirmeye karar verdiler.

8 / 268 Dr. Beda Espineda'ya göre; "Bu tarz vak'aların çoğunda ameliyat kolay oluyor. Çünkü genellikle vücudun bu kısımları hayati önem taşımıyor. Birçoğu cilde veya kemiklere bağlı oluyor."

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11 / 268 Vücudunda nadir bir hastalıkla doğan Bangladeşli bu çocuk 18 aylık olmasına rağmen böyle görünüyor.

12 / 268 Doktorlar, küçük çocuğun bu hastalığa yakalanan 21.kişi olduğunu söylüyor.

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14 / 268 Çin'de Xiao Yan'ın yüzündeki ölümcül lekenin çıkartılması için sıradışı bir teknik uygulandı! Yüzüne yumurta büyüklüğünde dört tane balon implant takılarak, cildi genişletildi ve leke alındı.

15 / 268 23 yaşındaki Xiao Yan'ın yüzündeki dokuyu büyütmek için farklı bir tedavi şekli uygulandı. Doğumsal bu leke, 500 binden bir kişide görülüyor.

16 / 268 Xiao Yan'ın annesi, kızının yüzündeki lekeler yüzünden dalga konusu olduğunu, bu yüzden de dalga geçmemeleri için köylülere yalvardığını söyledi.Genç kızın tedavisinin ilk aşaması için 100.000 yuan (58 bin 60 TL) ödendi.

17 / 268 35 yaşındaki Anusuiya Devi Hindistan'ın kuzeyinde bulunan Uttar Pradeş adlı eyalette yaşıyor.

18 / 268 İddialarına göre 2012 yılından bu yana bacaklarında ne olduğuna anlam veremediği keskin nesneler belirmeye başladı. Doktorlar gereken araştırmaları yaptıklarında, kadının bacaklarında 70 keskin madde buldular. Bunlar arasında iğneler ve çiviler de bulunuyor.

19 / 268 Son beş yıldır devam eden şiddetli ağrı yüzünden artık yürümede, oturmada ve ayakta durmada zorluk çekmeye başladı. Şu an ise ağrılarına çözüm bulacak ilaçlar için doktorlara yalvarıyor.

20 / 268 Doktorlar Anusuiya'nın bu maddeleri bacağına kendisinin soktuğuna inanıyorlar. Ama genç kadın kendine zarar vermediğini söylemeye devam ediyor. 'Beş yıldır bu sorunu yaşıyorum. Bacaklarımda birden iğneler belirdi. Herhangi bir açıklamam yok, oraya nasıl girdiklerine dair herhangi bir fikrim yok ve sürekli var olan acıdan bıkmış durumdayım. Doktorlar bunun bir çeşit hastalık olduğunu söylüyorlar. Ama hiçbiri durumun ne olduğunu anlamış gibi durmuyor. Yalnızca birilerinin bana yardım etmesini istiyorum. Her gün acı çekiyorum, bunun artık bitmesini istiyorum.'

21 / 268 Doktorlardan herhangi bir yardım gelmiyor. Anusuiya bacaklarında küçük küçük kabarcıklar çıkmaya başladığını ve sonradan bu kabarcıkların patladığını, dışarıya iğneler çıkmaya başladığını iddia ediyor.

22 / 268 Awadhesh Kumar da yedi yıldır kız kardeşi Anusuiya ile beraber yaşıyor. Kardeşinin kendine zarar verecek bir şeyler yaptığını düşünmediğini söylüyor. 'Beş yıl oldu ve şu an her gün acı çekiyor. Onun için gerçekten tedirginim. Bacaklarından çiviler, şırınga iğneleri ve normal iğneler çıktı. Herhangi bir açıklamamız ise yok. Çoğu zaman onunla beraberim ve bu durumu açıklayabilecek bir şey yaptığını hiç görmedim. Yalnızca birilerinin bize yardım etmesini istiyoruz.'

23 / 268 Anusuiya bölgede bulunan birçok doktora gitti ama hiçbiri ona yardımcı olamadı. 'Hepsi onun hasta olduğunu söyledi ama hiçbiri durumunu anlayamadı. Yalnızca geri gönderdiler.'

24 / 268 En sonunda gittiği hastanede doktorlar röntgen sonuçlarını görünce şok geçirdiler. 'Bize geldiğinde çok acı çekiyordu. Bütün vücudu da görebileceğimiz röntgenler çektik ve bacaklarında 70 farklı iğne bulduk. Bütün vücudu taradığımızda başka hiçbir yerde çivi veya benzeri metal görmedik. İğneleri yalnızca bacağında bulduk, başka bir yerde değil. Tıbbi olarak bu maddelerin durduk yere insan vücudunda belirmesi imkansız.'

25 / 268 47 SENE BOYUNCA 15 KİLOLUK TÜMÖRLE YAŞADI 47 sene önce boynunun arka kısmıda çıkan yumurta büyüklüğündeki şişlik sebebiyle doktora giden Zhao Xingfu, ameliyatı pahalı ve "Acı hissiyatı nasıl olsa yok" diye tedaviyi kabul etmemiş, günlük yaşantısına geri dönmüştü.

26 / 268 Yıllar içinde boynundaki tümör büyüdü ve 15 kiloya kadar ulaştı.

27 / 268 Boynunun arka kısmında çıkan devasa tümörün büyümesi yürümesini zorlaştırınca, Zhao Xingfu'nun oğlu Zhao Jianjiang, Guizhou Tümör Hastanesinden Dr. Dong Shixiang'ın yardımını istedi.

28 / 268 Büyük tümörün 100 cm veya 40 inç bir çevresi vardı.

29 / 268 Dr. Dong, çalışma hayatı boyunca hiç bu kadar büyük bir tümör görmediğini söyledi.

30 / 268 Ameliyat için gerekli para toplandı, Xingfu apar topar ameliyata alındı. Ancak tümörü çıkarmak kolay değildi, operasyon 10 saat sürdü.

31 / 268 Dr. Dong, saatlerce süren operasyon sonrası yorgun düştü.

32 / 268 Ameliyat olalı 1 hafta olan Bay Xingfu, ayağa kalkıp, yürüyeceği günler için gün sayıyor.

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34 / 268 DOĞDUKTAN 20 DAKİKA SONRA ÖLECEĞİNİ SÖYLEDİLER AMA... Doktorlar Toland'ın doğduktan 20 dakika sonra ölebileceğini söylemişti.

35 / 268 Karlie'nin doğumundan bir ay sonra Gemma Mccusker ve Kyle Toland bebeklerini ameliyat olmak için hastaneye götürdü.

36 / 268 Cerrahlar şu anda 17 aylık olan bebeğin dışarıdaki beynini içeri sokmayı başardılar.

37 / 268 Tıpçılar sadece 20 dakika hayatta kalacağı düşünülen bebeğin bu denli hayata tutunmasını küçük bir tıp mucizesi olarak nitelendiriyor.

38 / 268 17 aylık bebek hâlâ yürüyemiyor ancak kısa süre içinde bunu da başarması bekleniyor.

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45 / 268 32 yaşındaki Krystal Miller sosyal medya hesabından hastalığının 15 yaşında tespit edildiğini ve 17 yıldır hiç tuvalete gitmediğini söyledi.

46 / 268 Miller'ın söylediklerine göre acıyı hissetmemek için günde tam 15 saat uyumaya çalışmıştı. Günlük hayatı da etkilendi. Kusmamak için dişlerini dahi fırçalamıyordu. 22 yaşında ise hayat onun için dayanılmaz bir hale geldi.

47 / 268 Sonunda ameliyat masasına yattı ve bağırsaklarının büyük bir kısmı alınmak zorunda kalındı. Bu hastalığın kesin bir tedavisi yok. Doktorlar bu yüzden bağırsaklarına vücuttaki atıkların dışarı çıkmasını sağlayacak tüpler yan ostomi torbası sağladılar.

48 / 268 Şu anda Krystal, sosyal ağlar aracılığıyla bu hastalıktan muzdarip insanlar arasında büyük bir bilgi akışı oluşturdu.

49 / 268 Crohn hastalığı, kronik (süreğen) ve gastrointestinal kanalın -ağızdan makata kadar- herhangi bir yerinde oluşabilen iltihabi bir hastalıktır.

50 / 268 Doktorlara göre ise bu hastalık için hastaneye gitmeseydi Miller hayatını kaybedebilirdi.

51 / 268 Genellikle rektumu, kolonu ve ince barsağın (bağırsağın) alt kısımlarını (ileumun son bölümü) etkiler. Çok ender olarak mide, yemek borusu veya ağız da etkilenebilir.

52 / 268 Crohn hastalığı olan kişilerin yaklaşık üçte birinde sadece kalın barsak (bağırsak), diğer üçte birinde sadece ince barsak (bağırsak) etkilenir.

53 / 268 Kalan üçte birinde ise hem kalın hem de ince barsak (bağırsak) etkilenmektedir. Inflamasyon (iltihap), barsağın (bağırsağın) tüm katmanlarına kadar yayılabilir.

54 / 268 Bunun yanında, bazı bölümleri ‘atlayabilir’, böylece hastalıklı bölümler arasında barsağın (bağırsağın) normal bölümleri yer alabilir.

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58 / 268 Matilda Callaghan isimli bebek kimsenin başına gelmeyen bir hastalıkla mücadele etti.

59 / 268 Matilda'nın annesi Rebecca doğum sırasında yaşadığı sorunlar nedeniyle bebeğinin bu şekilde dünyaya geldiğini öğrendi.

60 / 268 Yüz bölgesini, yanaklarını göz çevresini ve alnını saran benekler ile masmavi gözleriyle tüm neşesini etrafa yayan minik kız çocuğu internet ortamında paylaşılan fotoğrafları ile herkesin ilgisini çekmeyi başardı.

61 / 268 Küçük yaşta lazer tedavisi gibi ciddi bir tedavi gören minik bebek, kısa bir süre sonra tüm doğum lekelerinden kurtuldu.

62 / 268 İşte sevimli bebeğin şimdiki hali...

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67 / 268 Dylan beş yıl önce dünyaya geldiğinde bebekte bir anormallik gördüler. Vücudunun büyük bölümü siyahlıklarla kaplıydı.

68 / 268 Newsner'in haberine göre, bebekte konjenital melanositik nevüs olduğu tespit edildi. Vücudunun %80’i siyahlıklarla kaplıydı.

69 / 268 Doktorlar, Dylan’ın annesi Kara’ya oğlunun birkaç operasyon geçirmesi gerektiğini söyledi.

70 / 268 Konjenital melanositik nevüs ile dünyaya gelen bebekler büyüdüklerinde cilt kanseri olabiliyorlar. Bu nedenle doğum izlerine dikkat etmekte fayda var.

71 / 268 Dylan’ın sırtındaki leke o kadar büyüktü ki cerrahlar tamamını almak istediler. Ancak kolay bir operasyon olmayacaktı. Bebeğin vücudunun başka bir bölümünden alınan deri, sırtına nakledilecekti.

72 / 268 Vücuduna yapılan nakiller nedeniyle cildinde şişikler oluşmaya başladı. Şişikler ne kadar büyük olursa o kadar iyiydi. Böylelikle buradan alınan deri sırtına nakledilebilecekti.

73 / 268 Annesi Kara, Telegraph’a “Tek ümidimiz lekelerin büyümemesi. Büyümesi halinde cilt kanseri olma riski varmış. Her 3-6 ayda bir operasyon geçiriyor” dedi.

74 / 268 Kara, Telegraph’a “Hayatını daha iyi yaşayabilsin diye elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Oğlum her daim gülümsüyor ve beni çok mutlu ediyor. Hastanedeki doktor ve hemşireler de artık onu tanıyor. Hepsiyle çok iyi anlaşıyor” dedi.

75 / 268 Dylan diğer çocuklardan farklı olduğunun farkında. İnsanlar sık sık yolda durdurup ona hangi hastalığa sahip olduğunu soruyorlar. Dylan böyle doğduğunu söylemekle yetiniyor.

76 / 268 Geçirdiği 26 farklı operasyon ve nakil ile çocuğun sırtında doğum lekesinin yarısı alındı.

77 / 268 Kara, “Bir kez markete gittiğimizde marketin müdürü oradan ayrılmamızı söyledi. Bazı müşteriler oğlumu görünce üzülüyormuş. Gerçekten çok üzücüydü” dedi.

78 / 268 Buna rağmen, anne oğlunu hiçbir sosyal aktiviteden kısıtlamadı.“Oğlumla beraber dışarıya çıkmaktan çekinmiyorum. Ona, utanacak bir şey olmadığını göstermek istiyorum” dedi.

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82 / 268 Çiğ ya da kötü pişmiş domuz yenmesinden sonra bağırsağa giren parazit kan dolaşımıyla birlikte vücutta dolaşmaya başlıyor.

83 / 268 Solucan hastanın gözünde ölürse körlüğe sebep olan iltihaplanmaya neden oluyor. Fakat daha fazla yaşayıp Sam'in vücuduna larva bırakırsa da parazitler beynine kadar ulaşabiliyor.

84 / 268 Sam'in gözündeki parazit korneanın arkasında bulunan sıvı dolu alanda yaşıyordu. Sam, ölmekten ya da kör olmaktan korktuğu halde sakin tavrını korumayı bırakmadı.

85 / 268 Daha önce de bu tarz ameliyatlar yaptığını söyleyen doktor Don Perez, hastayı hayatını tehdit eden bu durumdan hızla kurtaracağını söyledi.

86 / 268 'Kurt Adam' olarak bilinen ve son derece nadir görülen rahatsızlığı olan Hiperlökoz'e sahip olan Gomez'in suratının neredeyse her tarafı kıllarla kaplı.

87 / 268 Gomez bu nedenlerle hayatının önemli bir kısmını psikolojik sorunlarla geçirmek zorunda kaldı.

88 / 268 Dünyanın en kıllı adamı yıllardır basına konuşmaktan kaçınıyor, kendi halinde bir hayat sürüyordu...

89 / 268 Hastalığı yüzünden çocukken devamlı zorbalığa maruz kaldı ve dışlandı ancak şimdi bununla yaşamayı öğrenmiş durumda.

90 / 268 Bunun nedeni ise Gomez'e göre oldukça basit...

91 / 268 Gomez, artık "dünyanın en kıllı adamı" olarak anılmaktan gurur duyduğunu söylüyor..

92 / 268 Larry ayda bir kez kıllarını tamamen kesiyor ancak onların çok çabuk uzamasından da şikâyetçi.

93 / 268 Hastalık dünyada 100'den az kişiyi etkiliyor. Larry 2011 yılında kendine daire ararken tanıştığı Alicia Martinez ile evlenmiş.

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103 / 268 Antoine Boylston, iş yerinde geçirdiği bir kaza sırasında elini ve kolunu kırdı. Doktorlara göre bu sırada vücudunda oluşan açıklıklardan bakteriler girdi. Elinden dirseğine kadar oluşan hasar sebebiyle iki ameliyat geçiren Boylston, kurtulabilmek için sağ elindeki 2 parmağını kestirmek zorunda kaldı. Tüm kolunu kaybetme riski olduğunu öğrendikten sonra geldiği noktaya şükreden Boylston bakın neler yaşadı...

104 / 268 Özel bir şirkette servis teknisyeni olarak çalışan Antonie Boylston, iş yerinde bir kaza geçirerek eklemlerini kırdı. Bu sırada vücuduna bulaşan et yiyen bakteriler kısa sürede parmaklarını ele geçirdi. Doktorlar, Boylstone'u kurtarabilmek için 2 parmağını kesmek zorunda kaldı.

105 / 268 Tedavi sürecinde yaşadığı aşamaların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Boylston'un oldukça acılı bir süreçten geçtiği açıkla belli oluyordu.

106 / 268 Fotoğrafta, 2 parmağının kesik olduğu gözlenen Boylston'un elinden dirseğine kadar derisinin olmadığı görüldü.

107 / 268 Eti tamamen açıkta bulunan Boylston'un kemikleri dahi açıkça görülebiliyordu. Tedavisi vücudunun başka bir noktasından alınan deri parçasının yaralı bölgeye yamanmasıyla sonlanan Boylston, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

108 / 268 'Doktorlar elimi kaybedebileceğimi söylediler. Ama daha uzun süre beklersem kolumu kaybedebilir ya da ölebilirdim. Ben et yiyen virüsleri duymuştum. Fakat sadece filmlerde olduğunu sanıyordum. Bununla gerçek hayatta karşılaşabileceğimi hiç düşünmemiştim.'

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111 / 268 Munir'e kazadan 20 gün önce dünyaya gelen en küçük erkek çocuğu bakıyor.

112 / 268 Yaşlı adam doktor tedavisinden sonuç alamayınca eski geleneklere göre hastaları tedavi eden yaklaşık 80 doktora gitmesine rağmen hiç bir sonuç alamadı.

113 / 268 Arkadaşları ile gece geç saatlerde eğlenceden döndükleri sırada önüne aniden bir köpek çıkması sonucunu aracının kontrolünün kaybeden Tazul Munir, takla atan aracın camından fırlamıştı.

114 / 268 Küçük oğlunun her gün kendisinin bakımını yaparak beslediği adam, başına gelen olayın ise tanrının takdiri olduğunu söyledi.

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122 / 268 16 kez ameliyat olmasına rağmen tekrar büyüdüğü gözlenen siğiller Abul Bajandar'ın çocuğuna sarılmasını dahi engelliyordu.

123 / 268 Son ameliyatı sonrası siğillerden başarıyla kurtulduğu gözlenen Abul Bajandar epidermodisplazia verruciformis olarak adlandırılan nadir bir genetik hastalığa sahip.

124 / 268 Dünyada sadece 4 kişide bulunan hastalık sebebiyle son 10 yılını oldukça tuhaf semptomlara maruz kalarak geçirdi.

125 / 268 Yaşadığı acının dayanılmaz olduğunu söyleyen Abul, 'Çocuğumu ellerimle tutacağımı hiç düşünmemiştim.' dedi.

126 / 268 İlk ameliyatını 1 yıl önce olan Abul'un tedavisi ile ilgili doktorlar açıklama yaptı. Cerrahlar, Abul'un durumu ile ilgili; siğiller beslenmedikçe dünyada tedavi edilmeyi başaran ilk kişi olacağını söyledi.

127 / 268 GÖZLERİ FARKLI DİYE DIŞLANIYORDU, ŞİMDİ AJANSLAR PEŞİNDEN KOŞUYOR Heterokromi, genellikle gözlerde, ancak kimi zaman da saç ve deride gözlenebilen renklenme farklılığı olarak biliniyor.

128 / 268 Vücuttaki her türlü renklenmede görev alan melanin pigmentinin göreceli olarak fazla ya da az dağılımından kaynaklanıyor.

129 / 268 Bu dağılım farklılığının sebebi ise otozomal kromozomlarda (genellikle 8. kromozomda) meydana gelen bir mutasyon.

130 / 268 Heterokromi iridum (gözde meydana gelen heterokromi) çoğu zaman kalıtsaldır ve herhangi bir zarar vermiyor (nötr mutasyondur).

131 / 268 Sarah McDaniel da bu nötr mutasyondan nasibini almış ve bir gözü mavi diğer gözü ise yeşil olmuş. Eh bu da güzelliğine güzellik katmış.

132 / 268 Sarah Instagram paylaşımlarının ardından bir şekilde ünlü olmuş. Mark Ronson ve Kevin Parker'ın şarkıları "Summer Breaking" ve "Daffodils" da da yer almış.

133 / 268 PARAYA PARA DEMİYOR Verdiği röportajlarda çocukken gözlerinin kendisi için bir dezavantaj olduğunu ifade eden genç model şimdi ise bu farklılığı sayesinde para kazanıyor.

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144 / 268 DOĞDUĞUNDA DERİSİ YOKTU ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Gionfriddo, zihinsel ve fiziksel olarak işkenceye maruz olduğunu söyledi. Talihsiz genç, "Cildim bozuk olduğu için kırgınım ancak içeriden de zayıfım" dedi.

145 / 268 DERİSİ TAMAMEN KOPUYOR Jonathan'ın annesi Brenda, oğluyla ilgili şunları söyledi: "Jonathan'ın doğduğu gün oldukça heyecanlıydık. Doktorlar bir şeylerin yanlış olduğunu fark etti. Cildi eksikti, doğum iki hafta geç olduğu için süreçten etkilendiğini düşündüm. Bazı problemleri test ediyorlardı, cilde biraz kese yaptıklarında derisi tamamen kopuyordu."

146 / 268 Anne Brenda sözlerini şöyle sürdürdü: "O gün hayatımın en kötü günlerinden biriydi, çok yıkıcıydı. Çünkü oğlumun hayatının ne kadar korkunç olacağını söylediler bana. Ağrı olmadan yemek yiyemeyeceğini, acı çekmeden yürüyemeyeceğini, her zaman acı keçeceğini söylediler.

147 / 268 "NEREDEYSE ÖLÜYORUM, ÖLÜMÜN SINIRINA YAKLAŞTIM" Ancak doktorlar şimdi Jonathan'ın hayatını büyük ölçüde değiştirebilecek yeni bir tedaviden bahsediyor.

148 / 268 TEDAVİYİ REDDEDİYOR Ancak, Jonathan Gionfriddo riskli tedaviyi reddediyor. Gionfriddo, "Solunum tüpünü boğazıma sokamıyorlardı, akciğerlerim çöktü. Bu yüzden beni uyandırmaya çalıştılar ve o sırada diğer akciğerim de çökmeye başladı. Neredeyse ölüyordum. Ölümün sınırına yaklaştım. Tedavi hayatı tehdit edici değilse, o zaman evet, kesinlikle yaparım. Ancak bunun riskleri fazla" açıklamasında bulundu.

149 / 268 Beş yıl önce bir donörün kemik iliği Charlie'ye nakledildi ve Charlie'nin bedeni bu yeni tedaviye olumlu yanıt vermişti.

150 / 268 Doktorlar, finansman bulunabilirse ve tedavinin başarılı olacağı ispatlanırsa, eninde sonunda bir tedavi olacağını söylüyor. Ayrıca Jon korkularını yenerse, tedavinin yaşamını değiştireceği öngörülüyor.

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153 / 268 Abushe adındaki bu Etiyopyalı çocuk “waardenburg sendromu” adı verilen genetik bir bozukluğa sahip.

154 / 268 300 binde 1 kişide görülen hastalık gözlerdeki pigmentleri bozduğu için bu kişilerin gözleri adeta oyuncak bebek görünümünde mavi oluyor.

155 / 268 Abushe doğduğunda ailesi başta onu görme engelli sanmış. Ancak tabii büyüdükçe gözlerinin sağlıklı olduğunu anlamışlar.

156 / 268 Küçük bir köyde yaşayan çocuğa büyücü diyerek gözlerinden ötürü aşağılayanlar var. Fakat gerçek çok farklı ve bu da bize bir kez daha cehaletin kötü yüzünü gösteriyor.

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167 / 268 YÜZÜNDEKİ LEKEDEN KURTULMAK İSTERKEN... İngiliz basınına röportaj veren 23 yaşındaki genç kız, ''Bu şekilde doğdum. Yüzümdeki lekeden yaşamım boyunca beni hep rahatsız etti. Ancak arkadaşlarım arasında hiçbir zaman dışlanmadım. Ben büyüdükçe leke de benimle birlikte büyüyordu. Doktorlar bu lekenin ileride kanserli bir hücreye dönüşebileceğini söyledi.

168 / 268 Doktorlar deri altına düzenli olarak enjeksiyon yoluyla dört küçük top nakletti. Doğum lekesi çıkarıldıktan sonra kalacak olan boş alanlara bu dokular eklenecek'' diye konuştu. Yapılan para yardımları sonrası ameliyat parasını da toplayan Yan, şimdi yeni yüzüne kavuşacağı o anı bekliyor.

169 / 268 Melanositik nevüs, vücudun her yerinde olabilir. Ancak genelde baş, bacaklar ve kollarda görülür. Vücudun yüzde ikiden fazlasını kaplayabilir. Çıkarılması için birden fazla kesi gerekir. Ameliyatla lekeler yok edilebilir, ancak yara izi kalması yüksektir. Lazer tedavisiyle cilt pigmentasyonunu azaltabilir.

170 / 268 DOKTOR HER ŞEYİN YOLUNDA GİTTİĞİNİ SÖYLEDİ AMA... Her ebeveyn gibi onlar da bir an önce ultrason görüntülerini görmek istiyordu. Doktoru her ziyaret ettiklerinde her şeyin yolunda gittiği söylendi.

171 / 268 Courtney ve Evan zamanı gelince bebeklerinin kız olacağını öğrendiler. Connor’un da bir kız kardeşi olacaktı.

172 / 268 YARALAR İÇİNDE DÜNYAYA GELDİ Yılbaşından hemen önce minik bebek dünyaya geldi.Kızları Brenna’nın suratında deformasyon vardı. Hareket etmiyordu, vücut ısısı çok yüksekti ve hemen her yerinde yaralar vardı.

173 / 268 YOĞUN BAKIMA ALDILAR Brenna’yı hemen yoğun bakıma aldılar. Courtney ve Evan kızlarını doğumdan ancak iki hafta sonra kucaklarına alabildiler.Doktorlar bebeğe Harlequin tipi iktiyozis teşhisi koydular. Hastalığı nedeniyle Brenna’nın cildi normalden 10 kat daha hızlı gelişiyordu.

174 / 268 HAYATİ TEHLİKESİ VAR Ayrıca vücudunda kızarıklıklar vardı. Tedavisi olmayan hastalığın aynı zamanda ölümcül olduğu biliniyor. Aile gerek kızlarını gerekse de kendilerini zorlu günler beklediğini biliyordu.

175 / 268 TEPKİLER ONLARI RAHATSIZ EDİYOR Courtney, Brenna ile dışarıya çıktığında insanların bakışlarına ve can yakıcı yorumlarına maruz kalıyor. Üzülse de görmezden gelmeye çalışıyor.

176 / 268 Ve işte küçük kızın şimdiki hali...

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180 / 268 KURT KIZ BÜYÜDÜ! İŞTE SON HALİ 2011 yılında Guinnes Dünya Rekorları kitabına girince Sasuphan'ın hayatı değişti ve küçük kız okulunun en popüler ismi oldu.

181 / 268 Hatalı kromozomların yol açtığı bir hastalık olan hirsutizm nedeniyle bu durumda olan Sasuphan bu şekilde yaşamaya alışmıştı.

182 / 268 Hastalığının diğer adı ambras sendromu. Kadınlarda androjene hassas bölgelerde meydana gelen erkek tipi kıllanmaya bu isim veriliyor.

183 / 268 Hursutizm nedeniyle Sasuphan'ın yüz, kulak, kol, bacak ve sırtında aşırı derecede kıl bulunuyor.

184 / 268 Sasuphan 18 yaşına geldi. Şimdi onu görenler tanıyamıyor. Genç kız lazer tedavisi gördüğünü ancak hala kıllarından tam olarak kurtulamadığını söyledi.

185 / 268 Babası Samrerng, kızının hastalığının devam ettiğini ancak artık tüm tüylerini aldığını söyledi.

186 / 268 Genç kız 17 yaşında hayatının aşkını buldu ve evlendi. Sasuphan evlendikten sonra tüylerini düzenli tıraş ettiğini ekledi.

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194 / 268 Vadoma kabilesi 'ektrodactyly' olarak adlandırılan nadir bir rahatsızlıktan muzdarip ve bu durumun nüfusunun dörtte birini etkilediği biliniyor.

195 / 268 Vadomalar arasında genetik havuz küçük olması nedeniyle bu genetik hastalık Vadoma'da yaygın olarak kalmaktadır. Bir başka deyişle üyelerin grup dışında evlenmesi kabile yasalarına aykırı...

196 / 268 Bu hastalığa Ektrodaktili veya "ıstakoz pençesi sendromu" adıda verilliyor. Ektrodaktili 90.000 doğumda bir görülen nadir bir durum...

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205 / 268 Bu hastalık yüzünden vücudundaki kabarcıklıklarla yaşamayı öğrenen De Santos'un vücudu görünüşte ürkütse de mücadelesi takdire şayan.

206 / 268 17 yaşında, 3 çocuğunun babası Jose ile evlenen Sandra De Santos'un aşktan yana şansı gülmüş. Jose, eşine deliler gibi aşık olduğunu söylüyor.

207 / 268 10'lu yaşlarda 20'lerin başında ortaya çıkan duyma kaybı genlikle ilk semptomdur.

208 / 268 NF1'in Nörofibromatozisin en sık tipi olması itibari ile bu yönergelerdeki medikal bilgi NF1'e odaklanmıştır. Tabiî ki temel fikir bu ağı genişletmek ve mümkün olduğunca NF2 ile etkilenen bireylerin takip edilmesine yönelik tavsiyeleri de bir araya getirmektir.

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213 / 268 Hindistan'da şiddetli ağrı şikayetiyle dişçiye giden gencin ağzından 6 saat süren operasyonla tam 232 küçük diş çıkarıldı.

214 / 268 Mumbai'de yaşanan ve dünya dişçilik tarihine geçecek olay, Maharashtrayan eyaletinin Buldhana bölgesinde yaşayan 17 yaşındaki Ashik Gavai'nin sağ alt çenesindeki ağrı üzerine ailesi tarafından doktora götürülmesiyle başladı.

215 / 268 Doktor Sunanda Dhivare ve operasyona katılan doktorların, dişçilik tarihi açısından önemli gördükleri bu operasyon için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurmayı düşündükleri belirtildi.

216 / 268 Gencin dişindeki rahatsızlığın, bir tür kompleks diş tümörü olarak adlandırılan ''odontoma'' olduğu bildirildi.Bu hastalık kişinin yemekleri öğütmesinde ve yutkunmasında ciddi zorluklara neden oluyor.

217 / 268 Sulami eğilemiyor, doğru düzgün hareket edemiyor. Sürekli düz bir durumda olması gerekiyor. Aksi halde acı çekiyor.

218 / 268 Hastalık sağlam bir fizyoterapi ve egzersiz tedavisiyle ortadan kaldırılabiliyor.

219 / 268 Ancak, genç kadının birlikte yaşadığı 90 yaşındaki babaannesinin bunu karşılaması imkansız.

220 / 268 Hastalığın kendisi ölümcül olmasa da sürekli aynı pozisyonda durmak başka hastalıklara davet çıkarabiliyor.

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222 / 268 GARİP AMA GERÇEK! Perulu Alejandro Ramos Martinez, balık tutmak için denize daldı. Hızlı bir şekilde denizden çıkan adam nadir görülen bir hastalığa yakalandı.

223 / 268 DENİZE DALDIKTAN SONRA VÜCUDU NİTROJEN DOLDU! Vücudunun belirli kısımlarının nitrojen dolduğu belirtilen adam, doktorların müdahalesine rağmen vücudundaki havalardan kurtulamıyor... Doktorlar, dekompresyon rahatsızlığına yakalanan Martinez'in vücudundaki azotun yüzde 30'u aldıklarını ama tüm havayı çıkartamaycakalarını söylediler.

224 / 268 VÜCUDUNDAKİ AZOTUN YÜZDE 30'U AZALTILDI AMA TÜM HAVA ÇIKARTILAMIYOR Alejandro'nun, kaslarının etrafında balon benzeri kapsüllerin oluşması, bu kapsüllerin içinde azotun sıkışıp kaldığı durumun daha önce hiç görülmediği belirtiliyor.

225 / 268 DOKTORLAR ŞAŞKIN! DAHA ÖNCE BU DURUM HİÇ GÖRÜLMEMİŞ Martinez, çok riskli bir durumda olduğu için ameliyat edilemiyor, şu anda basınç altındaki bir odada oksijen tedavisi görüyor. Talihsiz adam aynı zamanda ciddi tansiyon hastası. Genellikle tüplü dalış sırasında çok hızlı yükselmenin sebep olduğu dekompresyon hastalığı ölümcül de olabiliyor.

226 / 268 VURGUN VEYA DEKOPRESYON HASTALIĞI NEDİR? Kısa sürede yüksek basınçlı bir bölgeden alçak basınçlı bir bölgeye geçilmesi nedeniyle vücutta gaz kabarcıklarının oluşmasına bağlı olarak görülen rahatsızlık. Belirtileri şişmiş eklemler, kaşıntılı deri, beyin hasarı, felç, baş ağrısı, baş dönmesi ve mide bulantısı olarak sayılabilir.

227 / 268 BU KADIN SEKS YAPINCA BAYILIYOR 28 yaşındaki Laura Crow ender rastlanan bir hastalıktan muzdarip... Bu hastalık sebebiyle örneğin seks gibi kalp atış hızını artıracak bir eylemde bulunursa bayılıyor

228 / 268 Laura Crow ile tanışın. Kendisi 3 çocuk annesi ve mutlu bir evliliği olan bir kadın. Ancak onun hayatını etkileyen sıra dışı hastalığı var. Bu hastalığı sebebiyle bir anda bayılabiliyor.

229 / 268 İlk çocuğunu doğurduktan sonra Crow’a Postural Taşikardi Sendromu teşhisi konmuş. Çok nadir görülen bu rahatsızlıkta Crow’un dinlenme durumunda kalp atım hızı dakikada 110 olarak gerçekleşiyor. Bu normal bir kişiden yaklaşık 40 atım daha fazla.

230 / 268 Crow, kalp atış hızını artıracak bir aktivitede bulunursa salgılanan adrenalin kalbinin daha hızlı çarpmasına sebep oluyor. Eğer kalp atım hızı dakikada 180’ni geçerse Crow bayılıyor.

231 / 268 Konuyla ilgili konuşan Crow, “Eşimle birlikte olduğunda yüzde 50 şansla bayılıyorum. Bu gerçekten çok zor bir durum. Ancak biz de kendimiz göre bir önlem bulduk. Bazı seks pozisyonlarında yer çekiminden faydalanarak beynime giden kanın azalmasını önlüyoruz. Böylece bayılma ihtimalimi düşürüyoruz” dedi.

232 / 268 İlk çocuğuna kadar hiçbir sağlık problemi olmayan Crow’un bu durumunu doğumun tetiklediği düşünülüyor.

233 / 268 Uzmanlara göre bu hastalığın kesin nedeni tam anlaşılamamıştır. Fakat postural taşikardinin muhtemel sebeplerinden biri şeker hastalığı, multipl skleroz(MS hastalığı), lupus (immün sistemin kendi doku ve organlarını hedef alarak savaştığı, kronik inflamatuar bir hastalıktır), sarkoidoz ( bağışıklık sisteminin anormal çalışmasından dolayı ortaya çıkan, özellikle akciğerler ve lenfatik sistemi etkileyen ancak vücuttaki tüm doku ve organları tutabilen sistemik bir hastalıktır), mitokondriyal hastalıkları, Lyme hastalığı (bakterinin yol açtığı bir hastalıktır), eklem hipermobilite sendromu ve mononükleoz rahatsızlığıdır. Ayrıca hamilelik, majör cerrahi, travma ya da viral hastalıktan sonra sık görülüyor.

234 / 268 DÜNYANIN EN TUHAF HASTALIKLARI Hayatının seyrini değiştirecek ameliyatı bekleyen Yuanhai için bağış toplanıyor.

235 / 268 Yüzündeki doku büyümesi sebebiyle yıllar içerisinde yüzü giderek büyüyen 53 yaşındaki Xia Yuanhai'ye 'uzaylı' lakabı takılmış.

236 / 268 Dailymail'de yer alan habere göre; Durdurulamayan doku büyümesi, Yuanhai'nin dişlerinin ezilmesine ve sağır olmasına neden oldu. Hayatının seyrini değiştirecek ameliyatı bekleyen Yuanhai için bağış toplanıyor.

237 / 268 Çin'de yaşayan Xia Yuanhai'nin 66 yaşındaki abisi Xia Yuanchang, kardeşi Xia Yuanhai'nin hastalığının yetişkinlik döneminde ortaya çıktığını ve tedavi için yüklü miktarda para gerektiğini açıkladı.

238 / 268 Maddi imkansızlık nedeniyle Xia Yuanhai daha gençken tıbbi yardım alamadı. Geçen yılların ardından ise yüz deformitesi iyice ağırlaştı. Kardeşinin zor durumda olduğunu söyleyen abi Xia Yuanchang, tedavi masraflarını karşılayabilmek için bağış topluyor.

239 / 268 Rahma Harunasağlıklı bir bebek olarak dünyaya geldi. Ancak 6 ay sonra sebebi bilinmeyen bir şekilde uzuvları gelişmemeye başladı. O gün bugündür kolları, ayakları ve vücudu normal bir gelişim göstermeyen talihsiz genç kız hayatını başta annesi ve kardeşlerinin yardımlarıyla sürdürüyor.

240 / 268 Eşi benzeri görülmemiş bir yöntemle Rahma plastik bir leğen içinde taşınıyor. Yemeğini annesi yediriyor, banyo ve tuvalet gereksinimlerini yine annesi karşılıyor. Aile genç kızın yaşamını dopdolu geçirebilmesi için ellerinden geleni yapıyor.

241 / 268 Anne kızını yaşıtlarına göre oldukça zeki ve her şeye rağmen mutlu bir genç kız olduğunu söylüyor. Rahma da "Ailem bana her zaman yardımcı oluyor. Bunu nasıl yapıyorlar? İhtiyacım olan her şeyi bana sağlıyorlar.” Sözleriyle annesinin söylediklerini adeta kanıtlıyor.

242 / 268 Rahma'nın 10 yaşındaki erkek kardeşi Fahad ise "Ona yardımcı olmamın bir sürü yolu var. Onu her gün dışarı gezmeye çıkarıyorum. İnsanların ona yardımcı olduğunu görünce kendimi mutlu hissediyorum.

243 / 268 Akrabalarımızı ziyarete gitmek onu çok mutlu ediyor. Ben de onu gezdirmekten hoşlanıyorum” diyor.

244 / 268 Genç kızın babası ise 15 yıl boyunca kızına tedavi bulabilmek için uğraştığını, faturaları ödemek için bir sürü işte çalıştığını anlatıyor.

245 / 268 Baba Hussaini bütün varlığını harcasa da ne yazık ki kızına bir tedavi bulamamış.

246 / 268 Cesur genç kızın en büyük hayali ise bir gün kendi ihtiyaçlarını alabilmek için tek başına alışveriş yapabilmek.

247 / 268 Hindistan'da yaşayan 25 yaşındaki bu genç adam 20 kiloya ulaşan kolundan muzdarip...

248 / 268 Gün geçtikçe büyüyen kolu yüzünden evlatlıktan reddedilen ve şeytanın çocuğu olan adlandırılan bu genç adamın bir gününü yerel gazetecilerden biri görüntüledi...

249 / 268 Yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalan bu genç adam için doktorlar, hastalığın çok ilerlediğini ve kolunun normal boyutlara ulaşamayacağını söylüyor.

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253 / 268 Çin'de yaşayan Zhang Ruifang isimli bu kadın geçtiğimiz bundan 5 yıl önce doktorları hayrete düşüren bu boynuzu yüzünden gündeme gelmişti. 100 yaşını geçen bu yaşlı kadının 6 santimetrelik boynuzu görenleri hayrete düşürmüştü. En son 2011 yılında görüntülenen yaşlı kadının son hali şaşırttı..

254 / 268 Zhang Ruifang'ın o son görüntüsü.

255 / 268 Hypertrichosis aka "Werewolf Syndrome" Aşırı kıllanma şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu hastalığa yakalanan çocukların yüzlerinde ve diğer bölgelerinde uzun siyah kıllar çıkmaktadır. Hastalar kurtlara benzediklerinden, söz konusu hastalık, kurt adam sendromu olarak adlandırılmıştır.

256 / 268 Neurofibromatosis Neurofibromatosis (NF) kemikleri, yumuşak dokuyu, deriyi ve sinir sistemini etkileyen genetik bir hastalıktır.

257 / 268 Noma Dişeti veya yanakta siyaha yakın renkte bir ülser yani yara şeklinde başlar. Kısa zamanda etrafa yayılır.

258 / 268 Macrodactyly El ve Ayak parmaklarının aşırı iri oluşu

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261 / 268 Epidermodysplasia Verruciformis

262 / 268 Maggot Infestation

263 / 268 Polymelia

264 / 268 Diprosopus

265 / 268 Haemangioma

266 / 268 Haemangioma

267 / 268 Haemangioma