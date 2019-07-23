HABER

Yaşının yarısı kadar suçtan arandığı ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 17:54 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin bir evden hırsızlık yaptıktan sonra polisin dikkati sayesinde yakalanan 3 kadın şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin bir evden hırsızlık yaptıktan sonra polisin dikkati sayesinde yakalanan 3 kadın şüpheli tutuklandı. Cezaevine gönderilen 3 şüpheliden birinin, yaşının yarısı kadar ayrı dosyadan 17 yıl hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kümbet Mahallesi’nde meydana gelen ikametten hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen 3 kadın şüpheli ile ilgili olarak araştırma yapan Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığın yaşandığı bölgeyi abluka altına aldı. Şüphelilerin, aynı bölgede olabileceğini değerlendiren ekipler, hırsızlık olayına karıştığı iddia edilenlerle benzer eşkaldeki 3 kadını fark etti. Durdurulan kadınların üzerinden kimlik çıkmaması üzerine, şahıslar kimlik tespiti için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada yapılan incelemelerde, gözaltına alınan şahısların A.B., S.G. ve S.B. oldukları belirlendi. Şüpheliler üzerinde araştırmayı derinleştiren Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarından alınan görüntülerle şahısların eşkalini bir kez daha karşılaştırdı. Bahse konu hırsızlık olayının tanığıyla da şüphelileri yüzleştiren polis ekipleri, 3 kadını ifadelerini aldıktan sonra adliyeye sevk etti. Elbistan Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarılan A.B., S.G. ve S.B., tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
İlçe dışından hırsızlık amacıyla Elbistan’a geldikleri öğrenilen şüphelilerden 29 yaşındaki A.B.’nin, 16 ayrı hırsızlık suçlarından toplamda 17 yıl hapis ve 26 bin TL adli para cezasının olduğu tespit edildi.

İstanbul metrolarındaki ölçüm korkuttu! Tam 3 katıİstanbul metrolarındaki ölçüm korkuttu! Tam 3 katı
Portekiz’de orman yangınları kontrol altına alındıPortekiz’de orman yangınları kontrol altına alındı
Motosiklet kazasında yaralanan Gülben, hayata tutunamadıMotosiklet kazasında yaralanan Gülben, hayata tutunamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

Hande Ataizi canlı yayında itiraf etti!

Hande Ataizi canlı yayında itiraf etti!

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile kediyi pitbullun önüne atıp parçalattılar

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Son dakika! Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Bilecik'te bıçaklı kavga! İki grup birbirine girdi: Yaralılar var

İki grup birbirine girdi: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.