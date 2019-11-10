Yasir Arafat'ın ölüm yıl dönümü

HAK-İŞ Kudüs Komitesi Başkanı ve eski Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, Eski Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yasir Arafat’ın vefatından beş ay önce kendisine yaptığı açıklamada "Türk hükümetinin Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı savunmaya devam etmesi gerektiğini" söylediğini aktardı.

Tanrıverdi, 11 Kasım 2004'te yaşamını yitiren Arafat'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle AA muhabirine, mayıs 2004'te Ramallah'a yaptığı ziyarete ilişkin açıklamada bulundu.

Ziyaret sırasında Arafat ile görüştüğünü ifade eden dönemin Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubunun Başkanı Tanrıverdi, Arafat'ın kendisine Türk hükümetinin Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı korumaya ve savunmaya devam etmesi gerektiğini söylediğini belirtti.

Tanrıverdi, Eski Filistin Devlet Başkanı Arafat'ın kendisine "Farklı zamanlarda Kudüs'ü kurtardınız. Sizler, İslam dünyası için Kudüs'ün değeri ve önemini bildiğinizi kanıtladınız." ifadesini kullandığını aktardı.

Filistin direnişinin en önemli sembollerinden kabul edilen Filistin'in ilk Devlet Başkanı Arafat, 11 Kasım 2004'te Fransa'da hayatını kaybetmişti.

