HABER

Yaşıtları bayram kutlarken çalışmak zorunda bırakılan ve dilendirilen çocuklar yürek burktu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 17:17 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, bayramdan habersiz yüzlerce çocuk bu günü dilenerek ve çalışarak geçirdi.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, bazı çocuklar bayram sevincinden çok yaşam mücadelesine devam etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, bayramdan habersiz yüzlerce çocuk bu günü dilenerek ve çalışarak geçirdi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, bazı çocuklar bayram sevincinden çok yaşam mücadelesine devam etti. İstanbul’da da yapılan çeşitli etkinliklerle çocuklar dans etti, şiirler okudu, gösteriler izledi ve oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi. Fakat diğer taraftan bugünün bayram olduğundan habersiz dilenen çocuklar yürekleri burktu.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde çeşitli sebeplerden dolayı dilenmek zorunda kalan çocuklar, yaşıtları bayramın tadını çıkarırken 23 Nisan’ı sıradan bir gün olarak geçirdi. Aralarında Suriyelilerin de olduğu annesiyle dilenen, caddelerde mendil satan ve kağıt toplayan çocuklar dikkat çekti. Dilenen çocukları gören bazı duyarlı vatandaşlar onlarla yiyeceklerini bazıları da para verdi. Tanımadıkları insanların peşinde onlardan para almak için mücadele veren çocuklar bazen başarılı oldu bazen de uzun süre vatandaşların peşinden gitmek zorunda kaldı. Dilenen çocukların aldıkları paraları birbirleriyle paylaşarak tekrardan dinlenmeye devam etmesi yürekleri dağladı.

Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...
Garnizon Komutanı HDP eş başkanlarıyla tokalaşmadıGarnizon Komutanı HDP eş başkanlarıyla tokalaşmadı
Emniyet amirinden HDP'li vekile: Herkes kendi başına hareket edemezEmniyet amirinden HDP'li vekile: Herkes kendi başına hareket edemez
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

23 Nisan kampanyası olay oldu! Limit yok

23 Nisan kampanyası olay oldu! Limit yok

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Bakan Akar'dan Kılıçdaroğlu açıklaması!

Çukurca'da PKK'lı teröristlerden taciz ateşi! 2 asker yaralı

Hakkari'de hain saldırı! Yaralı askerler var...

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'ya çocuklardan yoğun ilgi

Duygu dolu anlar! Görünce gözyaşlarına boğuldu

Tarihi mesir macunu yurt dışına çıkmaya hazırlanıyor!

Bir kentin dilinde! 500 yıl önce ortaya çıktı, şimdi ise...

14 yaşındaki İsa 23 Nisan'dan habersiz!

14 yaşındaki İsa 23 Nisan'dan habersiz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.