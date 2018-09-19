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Yaşıtları dersbaşı yaparken, onlar tarlada çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 11:04 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde yaşıtları okullarda dersbaşı yaparken, onlarca öğrenci tarlalarda çalışmaya devam ediyor.

Yaşıtları dersbaşı yaparken, onlar tarlada çalışıyor

Burak EMEK- Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde yaşıtları okullarda dersbaşı yaparken, onlarca öğrenci tarlalarda çalışmaya devam ediyor. Bazı öğrenciler pamuk, bazıları üzüm, bazı öğrenciler de tütün yaprakları kesip topluyor. Ergani ilçesine bağlı Ortayazı köyünde 100 dönümlük tarlada tütün toplayan 20 işçiden 10'u, okula gitmesi gereken öğrencilerden oluşuyor. Üniversite mezunu öğrencilerle birlikte okul sınıflarında ders görmesi gereken lise öğrencileri de günlük 50 lira karşılığında tarlada çalışıyor.
Ergani ilçesine bağlı Ortayazı köyü yakınlarında tütün ekili 100 dönümlük arazide çalışan 20 işçiden 10'u, yaşıtları okulda dersbaşı yapan öğrencilerden oluşuyor. Lise öğrencileri, saat 06.30'da tarlaya gelip saat 19.00'a kadar çalışırken, iş bulamayan üniversite mezunları da onlar gibi çalışanlar arasında. Bingöl Üniversitesi çocuk gelişimi mezunu Rozerin Aslanoğlu, mezun olduğunuama iş imkanı bulamadığını belirterek, şöyle dedi:
"Bingöl Üniversitesi Çocuk Gelişimi mezunuyum. Çalışma imkanları bulamadığım için ve aile bütçesine katkıda bulunmak adına buradaki tarlada çalışıyorum. Ayrıca KPS sınavına da hazırlanıyorum. 6 kardeşiz, evin en küçüğü benim. Sabah saat 06.30'da geliyoruz. İlk önce tütün yapraklarını kırıp topluyoruz. Sonra da yüklemesini yapıyoruz. Günlük 50 lira yevmiye alıyoruz. Tütün bitene kadar burda çalışacağım. Sonra zaman kalırsa da KPS sınavına hazırlanacağım."
Ergani Anadolu Lisesi öğrencisi Duygu Aslanoğlu da lise 2'nci sınıfa geçtiğini ifade ederek, "Ailemin durumu iyi değil. 5 kardeşiz, aile bütçesine katkıda bulunmak için çalışıyorum. Üniversiteye gidip hemşire olmayı düşünüyorum. Bunun için şimdilik tarlada çalışıyorum" dedi.
Molla Gürani İmam Hatip Lisesi, 1'inci sınıf öğrencisi Elanur Kaplan da, arkadaşlarıyla birlikte aile bütçesine katkıta bulunmak için tarlada çalıştığını anlattı. Süleyman Nazif Anadolu Lisesi öğrencisi Menderes Kaplan, Bekir Aral İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammed Aslanoğlu da diğer arkadaşları gibi ailelerinin ekonomik sıkıntılar içerisinde olduğunu ve bu yüzden çalıştıklarını söyledi. Öğrenciler, her yıl okula giderken, çeşitli gündelik işlerde çalıştığını anlattı.

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Yaşıtları dersbaşı yaparken, onlar tarlada çalışıyorYaşıtları dersbaşı yaparken, onlar tarlada çalışıyorYaşıtları dersbaşı yaparken, onlar tarlada çalışıyorYaşıtları dersbaşı yaparken, onlar tarlada çalışıyor

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