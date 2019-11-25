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Yaşıtları okula, onlar işe gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 10:14 | Son Güncelleme

Adana’da yaşıtları okula giden 3 çocuk, boylarından büyük el arabalarıyla atık kağıt ve plastik topluyor.2019-2020 eğitim-öğretim dönemi bir haftalık aranın ardından bugün yeniden başladı.

Yaşıtları okula, onlar işe gidiyor

Adana’da yaşıtları okula giden 3 çocuk, boylarından büyük el arabalarıyla atık kağıt ve plastik topluyor.
2019-2020 eğitim-öğretim dönemi bir haftalık aranın ardından bugün yeniden başladı. Ancak Adana’da yaşları 8 ile 12 arasında değiştiği tahmin edilen 3 çocuğun yaşıtları okula giderken onların atık kağıt toplamaya gittiği görüldü. Çocukların tam da okul önünden boylarından büyük el arabalarını çekerek çöp kutularından atık kağıt ve plastik toplamaya gitmeleri dikkat çekti.
Art arda dizilen çocuklar sabahın ilk ışıklarında yoldan geçenlerin şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu. Çocuklar, gün içerisinde kilolarca ağırlıktaki el arabalarını kilometrelerce taşıyor.

Yaşıtları okula, onlar işe gidiyor

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