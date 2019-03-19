Yaşlanan Türkiye’de Sağlıklı Yaş Alma Yolları

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, yaşlı olarak kabul edilen 65 yaş üstü nüfusun oranı son beş yılda yüzde 16 arttı. Türkiye’de, 2014 yılında 6 milyon 200 bine yakın yaşlı varken bu rakam 2018’de 7 milyon 200 bine yaklaştı. TÜİK’in Yaşlılara Saygı Haftası çerçevesinde açıkladığı rakamlara göre, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2014 yılında yüzde sekiz iken, 2018 yılında yüzde 8,8'e yükseldi.

Bir zamanlar genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan Türkiye’nin gelecek projeksiyonları da yaşlı nüfus oranının giderek artacağını gösteriyor. TÜİK, yaşlı nüfus oranının 2023 yılında yüzde 10,2, 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,6 ve 2080 yılında yüzde 25,6 olacağını öngörüyor.

Mutlu yaşlıların oranı azaldı

Veriler, eğitimli ve internet kullanan yaşlıların oranında da bir artış olduğunu gösteriyor. Ancak mutlu olduğunu söyleyen yaşlıların oranında bir gerileme var. TÜİK’e göre mutlu olduğunu beyan eden yaşlı bireylerin oranı 2017 yılında yüzde 66,1 iken bu oran 2018 yılında yüzde 61,2'ye düştü.