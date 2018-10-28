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Yaşlandığınızı gösteren 9 biyolojik emare

28.10.2018 14:37 | Son Güncelleme

Bilim insanları ve doktorlar, yaşlandıkça vücüdumuzda ortaya çıkan dokuz süreci listeledi. Bu süreçler kaçınılmaz, ancak neden ve nasıl gerçekleştiklerini anlamak, yaşlanmanın etkilerini geriye çevirmemizi ve gençliğimizi uzatmamızı sağlayabilir.

Yaşlandığınızı gösteren 9 biyolojik emare

"Biyolojik anlamda, yaşlandıkça daha iyiye giden hiçbir şey bilmiyorum."

İspanya'daki Ulusal Onkolojik Araştırmalar Merkezi'nden doktor Manuel Serrano'nun bu sözleri fazlasıyla iç karartıcı.

Serrano, Yaşlanma Emareleri adlı yeni yayımlanan araştırmayı yapan doktorlardan biri.

Araştırmada uzmanlar zaman geçtikçe vücudumuzda yaşanan başlıca süreçleri listeledi.

Serrano BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bunlar kaçınılmaz faktörler. Yaşam biçimi ve genetiğe bağlı olarak bazı insanlarda daha çok, bazılarında da daha az görünür oluyor. Ama mutlaka yaşanıyor" dedi.

Aralarında insanların da bulunduğu memeli canlılarda yaşlanma emaresi olarak kabul edilen dokuz faktör var:

Yaşlandıkça, DNA'mızdaki bozulmalar birikiyor.

1. DNA'daki hasar birikiyor

DNA'mız hücreler arasında iletilen genetik kodumuz. Yaşlanmayla birlikte iletim sürecindeki hatalar artıyor.

Ve bu hatalar hücrelerde birikiyor.

Genetik istikrarsızlık diye bilinen bu olay, özellikle DNA hataları, özel faaliyetleri bulunan hücrelerin üretildiği kök hücreleri etkilediğinde etkin oluyor.

Genetik istikrarsızlık, kök hücrelerin rolüne zarar verebiliyor.

Hatalar biriktikçe, kanserli hücrelere bile dönüşebiliyor.

2. Kromozomlar yıpranıyor

Yaşlandıkça hücrelerimiz bozuluyor.

DNA zincirlerimizin ucunda kromozomlarımızı koruyan kapak gibi yapılar var. Tıpkı, ayakkabı bağının ucundaki plastik koruyucular gibi.

Bunlara telomer deniyor. Yaşlandıkça bunlar yıpranıyor ve kromozomlar korumalarını kaybediyor.

Bu da yanlış bir şekilde kopyalanmaları anlamına geliyor ve sorunlara yol açabiliyor.

Araştırmalar, telomerlerdeki bozulma ile akciğer fibrozisi ve ağır bir bağışıklık sistemi hastalığı olan aplastik anemi arasında ilişki kurdu.

Araştırmacılar ayrıca, telomerlerin ömrünü uzatan telomeraz adlı enzimin seviyelerini de artırmayı başardı.

Çalışmalarda, telomerlerin ömrünü uzatmanın faralerin de ömrünü uzatabileceği görüldü.

Uzmanlar, yaşlı insanların geçmişe kıyasla daha sağlıklı ve müreffeh bir yaşam sürdüğünü söylüyor.

3. Hücre davranışları etkileniyor

Vücutlarımızda DNA ifadesi adı verilen bir süreç yaşanıyor. Bu süreçte belirli bir hücredeki binlerce gen, hücrenin ne yapacağını belirliyor. Örneğin hücrenin, bir deri hücresi mi yoksa bir beyin hücresi mi olacağı böylelikle belirleniyor.

Zaman ve yaşam biçimimiz bu talimatların nasıl verildiğini etkiliyor.

Bu nedenle hücreler yapmaları gerekenden farklı davranabiliyorlar.

Yaş sadece bir sayı

4. Hücre yenileme kapasitemizi yitiriyoruz

Hücrelerimizdeki hasarlı unsurların birikmesini önlemek için, vücutlarımız sürekli olarak hücre stoğunu yenileme kapasitesine sahip.

Ancak bu kapasite yaşlandıkça azalıyor.

Daha sonra hücreler işe yaramayan ya da toksik proteinleri biriktirmeye başlıyor. Bunların bazıları Alzheimer ve Parkinson hastalıklarıyla ve kataraktla ilişkilendiriliyor.

Hücreler, yağ ve şeker gibi maddeleri işleme kapasitelerini kaybediyor.

5. Hücre metabolizması kontrolü yitiriyor

Zamanla hücreler, yağ ve şeker gibi maddeleri işleme kapasitelerini kaybediyor.

Hücrelerin alınan besinleri düzgün bir şekilde metabolize etme yeteneği ortadan kaybolunca, şeker hastalığı gibi hastalıklar ortaya çıkabiliyor.

Yaşlanmayla birlikte başlayan şeker hastalığı bu nedenle sık görülüyor. Daha yaşlı vücutlar artık yenilen her şeyi işleyemiyor.

Hücreler aşama aşama yenilenme kapasitelerini kaybediyor.

6. Mitokondrilerin faaliyeti duruyor

Mitokondri, hücrelere enerji sağlıyor, ancak yıllar geçtikçe etkinliklerini kaybediyorlar.

Mitokondrilerin iyi çalışmaması DNA'ya zarar veriyor.

Bazı çalışmalarda, mitokondri faaliyetini tamir etmenin, memelilerde ömrü uzattığı sonucuna varıldı.

Nature adlı bilim dergisinde Haziran ayında yayımlanan bir araştırmada, uzmanların farelerdeki kırışıklıkları, mitokondrilerinin faaliyetlerini yeniden başlatarak geriye çevirdiği iddia edilmişti.

Bilim ve tıp daha iyi yaşlanmamıza yardımcı oluyor.

7. Hücreler zombiye dönüşüyor

Bir hücre aşırı hasar görünce, diğer hasarlı hücrelerin üremesini önleyen bir araç olma özelliğini kaybediyor.

Bölünmeye devam ediyor, ancak ölmüyor.

Senescent hücre diye bilinen bu hücreler zaman ve yaşlanmayla birlikte birikiyor.

Farelerde yapılar araştırmalarda, bu hücreleri yok etmenin, yaşlamanın bazı etkilerini ortadan kaldırdığı görüldü.

Yaşlanmak kaçınılmaz, ancak

8. Kök hücrelerin enerjisi bitiyor

Yenilenme potansiyelindeki azalış, yaşlanmanın en karakteristik unsurlarından biri.

Kök hücreler yoruluyor ve yenilenme fonksiyonlarını kaybediyorlar.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, kök hücreleri gençleştirmenin, vücudun yaşlanmayı gösterme biçimini geriye çevirdiğini gösteriyor.

Sonsuz gençlik, şimdilik çok uzakta bir hedef

9. Hücreleri birbirleriyle iletişimi sona eriyor

Hücreler sürekli birbirleriyle iletişim halinde, ancak bu kapasite zamanla azalıyor.

Bu da iltihaplanmada artışa yol açıyor ve "diyaloğun" önündeki sorunları büyütüyor.

Sonuç olarak, patojenlerin ve habis hücrelerin varlıklarına karşı duyarlılıklarını kaybediyorlar.

Serrano, yaşlanma süreciyle ilgili çalışmaların, tıbbın organ ve dokulardaki bozulmayı yavaşlatacak yöntemler geliştirmesini sağlayabileceğini söylüyor.

Ayrıca, yaşlanma kaçınılmaz olsa da, "sağlıklı yaşam biçimleriyle" etkilerinin azaltılabileceğini vurguluyor.

"Bugünlerde yaşlı insanların hayatı birkaç on yıl öncesine kıyasla daha müreffeh ve sağlıklı. Yapabileceğimiz en iyi şey, yaşlandığımızda da hayatımızdan keyif almak."

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