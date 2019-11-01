Yaşlanma merkezinde sosyal aktivitelere katılıyorlar

ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da yaşları 60 ile 90 arasında değişen yaşlılar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yaşlanma merkezinde sosyal aktivitelere katılarak zamanlarını daha etkin geçiyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Gündüzlü Aktif Yaşlanma Merkezine gelen yaşlılar, burada kitap okuyor, bağlama dersleri alıyor,ve çeşitli sosyal aktivitelerde bulunuyor.

Yalnız yaşayan veya sosyal faaliyetlere katılma imkanı bulamayan yaşlılar, bu merkeze gelerek sohbet ederek güzel zaman geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Gündüzlü Aktif Yaşlanma Merkezi Sorumlusu Yüksel Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezde, 11 personelle yaşlılara hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını anlattı.

Merkeze katılımı ücretsiz olduğunu belirten Bayram, "Yaşlı amca ve teyzelerimizi yaşlandırmadan, onları küstürmeden onları sevdiğimizi ve onların başımızın tacı olduğunu, kendilerinden öğrenmemiz gereken çok şeylerin olduğunu ve kendilerinin çok özel olduğunu hissettirmektir. Yaşlılarımız müzik eşliğinde zaman geçirerek ve kitap okuyarak mutlu ve huzurlu bir şekilde terapi görüyor." dedi.