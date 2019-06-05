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Yaşlanmadan yaş almak mümkün

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.06.2019 09:23 | Son Güncelleme

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, egzersizin kemik, kas ve ruh sağlığının yanı sıra bunama, Alzheimer ve parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların önlenmesinde de etkili olduğunu söyledi.
Yaşlanmanın her canlı için kaçınılmaz ve geri dönülmez bir süreç olduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, tıptaki gelişmelerin, sağlığı koruma ve sürdürme konusundaki bilinçlenmenin, beklenen hayat süresini Türkiye’de de uzattığına dikkat çekti. İnsan ömrünün uzaması ve bunun sonucu olarak yaşlı nüfusun artması sebebiyle yaşlılık döneminin günümüzde daha da önem kazandığını ifade eden Uz. Dr. Şahabettinoğlu, “Bu süreç, yaşlanan kişinin genetik faktörleri, fiziki hareketi, sağlığı ve çevre durumlarını da içeren birçok faktörden etkilenmektedir. İrsî faktörleri değiştirmek mümkün değildir. Ama son yıllarda yapılan çalışmalar hareket değişiklikleri ile yaşlılarda pek çok durum ve hastalığın önlenebileceğini ya da kontrol altına alınabileceğini gösterdi. Biz, bu işin kas ve iskelet kısmındayız” diye konuştu.
Aktif yaş almanın önündeki en büyük tehdidin hareketsiz bir yaşam olduğuna dikkat çeken Dr. Şahabettinoğlu, “Hareketsizlikle beraber obezite, kalp ve damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, osteoartroz, osteoporoz ve bilişsel yetersizlikler de gelişmeye başlayabilir. Bu yüzden kısır bir döngüye girmeden harekete geçmek çok önemlidir. Düzenli ve uygun egzersizlerin bu hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde çok önemli bir yeri vardır. Son 10 yılda yapılan çalışmalar, fiziksel egzersizin, fiziksel hastalıkların görülme sıklığını azaltması ve ruhsal iyilik haline katkı sağlamasının yanında demans,
Alzheimer ve parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkları da durdurma, yavaşlatma ve ilerlemesini önlemede etkili olduğunu göstermektedir” şeklinde konuştu.
Dr. Şahabettinoğlu, "Yapılan bilimsel çalışmalar, fiziki aktivitelerin sadece yaşlılık sürecini iyi geçirmeye fayda sağlamanın yanı sıra beyinde yeni nöronların da oluşmasını sağladığını göstermektedir. Halbuki yeni nöronlar çocukluk döneminde oluşur. Ondan sonra bu nöronlar giderek kaybolur diye bilinirdi. Artık böyle değil, aerobik egzersizlerini düzenli yapan insanlarda yeni nöronlar üretildiği görülmektedir. İnanılmaz tesiri olan bir ilaç keşfedilmesini beklemek yerine hayat tarzınızı değiştirerek kendinize ve yaşlılarınıza yardımcı olabilirsiniz" dedi.

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