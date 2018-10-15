BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye çok şükür şimdi orta gelire gelmiş durumda. Yaşlanmadan, enerjisini kaybetmeden bir takım eşikleri aşmak zorunda. İnşallah gençlerimizin ve bütün toplumun enerjisi, fikriyle bunu da aşacağız. Yaşlanmadan zengin bir toplum olmayı başaracağız." dedi.
Bingöl Üniversitesince (BÜ), Valilik, Bingöl Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Ensar Vakfı'nın katkılarıyla düzenlenen "Uluslararası Modern Çağda Gençliğin Anlam Arayışı Sempozyumu"na yurt içinden ve yurt dışından 67 bilim insanı, akademisyen ve uzman katıldı.
Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, üniversitenin sadece dört duvar arasında eğitim verilen, bilginin aktarıldığı bir kurum olmadığını, bilgiyi aynı zamanda üreten bir kurum olduğunu söyledi.
Yılmaz, "Gençlerimizle farklı alanlarda, sanatta, kültürde, felsefede, edebiyatta da ders dışı ortamlar oluşturarak, ders dışı ortamlarda bu tarz tartışmaları, çalışmaları yapma imkanı olan bir kurum üniversite. Bu anlamda Bingöl Üniversitemizin öğrencilere olduğu kadar Bingöl'e de büyük katkısı var.'' ifadelerini kullandı.
Sempozyumda gençlikle ilgili konuların tartışılacağını anlatan Yılmaz, gençler adına düşünmenin ve konuşmanın eksik kalacağını, gençlerle birlikte gençliğin ele alınması gerektiğini vurguladı.
Yılmaz, şöyle konuştu:
"Gençleri karşımıza koyup onlara tavsiyeler, yönlendirmeler yapmak yerine, gençleri ciddiye alıp iyi dinlememiz, ne düşündüklerini, neyin peşinde olduklarını onlardan dinlememiz lazım. Gençleri dinlemezsek, anlamazsak bu meseleleri anlamlı bir şekilde değerlendiremeyiz diye düşünüyorum."
- "Türkiye yaşlanmadan zenginleşmeyi becermek zorunda"
Toplumun gençler ve yaşlılar olarak kalın çizgilerle kategorize edilmesini doğru bulmadığını dile getiren Yılmaz, genç ve yaşlıların aynı ortamda, aynı göz hizasında konuşabilmeleri gerektiğini aktardı.
Yılmaz, Türkiye'de ve dünyada gençlere yönelik eğitim ve istihdam konularının çok önemli görüldüğüne dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gençlerin de bu konuyu ne kadar önemsediğini araştırmalarından biliyoruz. Sadece belli okullara gidip diploma alma meselesi değil eğitim. Yaşadığımız çağın koşullarına uygun bir şekilde donanımlı hale gelmesi önemli gençlerimizin. Onlara ihtiyaç duydukları araçları, enstrümanları, donanımı vermemiz önemli. İşte dil bilgisinden, teknoloji kullanma bilgisine, iletişim yeteneğinden sorun çözme kapasitesine kadar gençlerimize bugünkü dünyanın ihtiyaç duyduğu becerileri, alışkanlıkları, altyapıyı kazandırmamız lazım. Bunun yol ve yöntemlerini aramamız lazım.''
Gençlerin istihdam sorununa da değinen Yılmaz, gençler arasında işsizlik oranlarının Türkiye'de de dünyada da normal işsizlik rakamlarının çok üzerinde olduğunu, bunun aşılması için eğitim sistemi ile iş gücü piyasaları arasında daha iyi ilişkilerin kurulması gerektiğini belirtti.
Cevdet Yılmaz, gençlere verilen eğitimle iş dünyasında ihtiyaç duyulan alanlar arasında örtüşme olması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Türkiye yaşlanmadan zenginleşmeyi becermek zorunda. Zengin ve yaşlı toplumlar idare edebilirler, servetleriyle bir şekilde yaşarlar. Yoksul ve genç toplumlar umut var olabilirler, gençlerinin enerjisiyle zenginlik üretebilirler. Hem yaşlı hem de yoksulsanız bu tam bir felaket. Gelişmekte olan birçok ülkeyi de bekleyen bir tehlike. Zenginleşemeden, refah üretemeden nüfusun yaşlanması bir tehlikedir. Türkiye çok şükür şimdi orta gelire gelmiş durumda. Yaşlanmadan, bu enerjisini kaybetmeden bir takım eşikleri aşmak zorunda. İnşallah gençlerimizin ve bütün toplumun enerjisi, fikriyle bunu da aşacağız. Yaşlanmadan zengin bir toplum olmayı başaracağız.''
Daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'ın başkanlık ettiği sempozyumunun birinci oturumunda, Prof. Dr. Muhammed İhsan Karaman ''Gençlik ve Sivil Toplum'', Prof. Dr. Saffet Köse ''Popüler Kültürün Ağında Gençlik'', Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma ''Gençliğin Problemleri'', Prof. Dr. Hüseyin Karaman ''Mehmet Akif'in Gençlik Tasavvuru'', Prof. Dr. Şinasi Gündüz ise ''Gençliğin İnanç Sorunlarının Arka Planı" başlıklı birer tebliğ sundu.
İki gün sürecek sempozyuma, Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, yurt içinden ve dışından katılan 67 bilim insanı, akademisyen ve uzman katıldı.
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