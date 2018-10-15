BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye çok şükür şimdi orta gelire gelmiş durumda. Yaşlanmadan, enerjisini kaybetmeden bir takım eşikleri aşmak zorunda. İnşallah gençlerimizin ve bütün toplumun enerjisi, fikriyle bunu da aşacağız. Yaşlanmadan zengin bir toplum olmayı başaracağız." dedi.

Bingöl Üniversitesince (BÜ), Valilik, Bingöl Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Ensar Vakfı'nın katkılarıyla düzenlenen "Uluslararası Modern Çağda Gençliğin Anlam Arayışı Sempozyumu"na yurt içinden ve yurt dışından 67 bilim insanı, akademisyen ve uzman katıldı.

Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, üniversitenin sadece dört duvar arasında eğitim verilen, bilginin aktarıldığı bir kurum olmadığını, bilgiyi aynı zamanda üreten bir kurum olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Gençlerimizle farklı alanlarda, sanatta, kültürde, felsefede, edebiyatta da ders dışı ortamlar oluşturarak, ders dışı ortamlarda bu tarz tartışmaları, çalışmaları yapma imkanı olan bir kurum üniversite. Bu anlamda Bingöl Üniversitemizin öğrencilere olduğu kadar Bingöl'e de büyük katkısı var.'' ifadelerini kullandı.