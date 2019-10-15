Yaşlanmak istemeyenler kansere dikkat

İSTANBUL, (DHA)- Tıbbi Genetik Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Seyhan, yaşlılığın önüne geçmek amaçlı yapılan telomeraz tedavilerine dikkat çekti. Seyhan, “Kanser hücreleri yüksek miktarda telomeraz içerir ve yaşlanmanın önüne geçebilmek amacıyla uygulanan telomeraz tedavileri çeşitli kanserlere zemin hazırlayabilir” dedi.

Yaşlanmanın nedenlerinden biri olarak görülen DNA’daki telomere dikkat çeken Medipol Mega Üniversite Hastanesi Tıbbi Genetik bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Serhat Seyhan, yaşlanmanın önüne geçebilmek için telomeraz aktivitesini artırmanın çeşitli kanserlere zemin hazırlayabileceğini belirtti. DNA’nın en uç kısımlarını korumakla görevli telomerlerin vücut için çok kritik bir role sahip olduğunun altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Serhat Seyhan, şu bilgileri verdi:

“Anne karnında tek bir hücreden çoğalmaya başlayan insanın serüveni erişkin hale geldiğinde yaklaşık 100 trilyon hücreye ulaşır. Devasa boyutlara ulaşırken çoğalan hücreler de farklı görevler üstlenir ve birbirlerinden farklı organları oluşturur. İşte bu bölünme ve farklılaşma serisi hücrelerimizin çekirdeğinde yer alan DNA diye adlandırdığımız genetik materyal tarafından kontrol edilir. Bu denli öneme sahip bir materyal de olabilecek tehlikelere karşı çok iyi bir şekilde muhafaza edilmeli. Karşılıklı birbirine tutunan iki iplik halindeki DNA’mızın en uç kısımlarını korumak görevi de telomerlere ait. Çalışmalar gösteriyor ki telomerler bu iki iplikli DNA’nın uç kısmındaki kırılma ve bozulmaları önlemenin yanında DNA’mızın çoğalmasında da çok kritik role sahip.”