Yaşlanmaya neden olan faktörler neler? Yaşlanmayı geciktirmek mümkün!

Biyolojik yaşlanmada, DNA, metabolizma ve hormonlarda bir bütün olarak yaşlılık söz konusudur. İnsanların yaşlanmasıyla beraber bütün hormonlar aşağı doğru düşmeye başlar. Fakat buna karşılık 3 hormon yukarı çıkmaktadır. Bu hormonlardan bir tanesi estron adı verilen hormondur. Türkiye'de testleri yapılmamaktadır, yurtdışında yaptırmak mümkündür. Birbirine oranları önemlidir, prostat ve meme kanseri riskinin ne kadar arttığını belirler.

Artan diğer hormon insülin hormonudur. İnsülin değeri yukarı doğru çıkmaya başlayınca, şeker metabolizmasının ve buna bağlı damarsal yapıların bozulmasına, damarsal yapılarla beraber böbrek, kalp, akciğer ve diğer organların fonksiyonları azalmaya başlar.

Üçüncü olarak artan hormon, kortizol hormonudur. Kortizol hormonunun artışıyla beraber, dalgınlık ve unutkanlık gibi belirtiler ortaya çıkar.

Düzenli olarak egzersiz yapmak, kişiyi 8-11 yıl gençleştirir. Biyolojik fonksiyonlarda geri gitme söz konusu olur. Kronolojik yaşlanma açısından takvim yaşı vardır, bu takvim yaşını durdurmak mümkün değildir. Ama mühim olan biyolojik yaşlanmadır. Çünkü insanlar biyolojik yaşlanmalarını kontrol edebilir.