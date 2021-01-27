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Yaşlanmayı önlemek için yüzüne anne sütü enjekte ediyor

27.01.2021 11:54 | Son Güncelleme:
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Yaşlanmayı önlemek için yüzüne anne sütü enjekte ediyor

Yaşlanmayı önlemek için kendi sütünü yüzüne enjekte ettiğini söyleyen kadın, anne sütünün sayısız faydasını sıraladı.

Si-Si Shoffman adlı bloger ‘sıvı altın’ olarak bilinen anne sütünü günlük rutin cilt bakımında şırınga ile yüzüne uyguladığını açıkladı.

Instagram hesabından video paylaşan anne, geçen yaz oğlunu doğurduktan sonra “Neden kendi kolostrumumu yüzümde kullandım? Tüm annelerin ve anne olacakların dikkatine… Buna sıvı altın denmesinin bir nedeni var. O sıvı altını yüzünüze sürün.

"SIVI ALTINLARINIZI ALIN HANIMLAR"

Si-Si Shoffman, anne sütünün faydalarını listeleyerek “Sihirli bir anti inflamatuvar. Sorunlu bakterilerle savaşan sağlıklı cilt bakterilerinin üretimini sağlar. Deriye uygulandığında herhangi bir hormonal dengesizliğe yardımcı olabilir. Cilt yenilenmesini sağlar ve yaşlanmayı geciktirir. Bu kadın deli, sütü yüzüne sürüyor diye düşünebilirsin. Cevabım, ‘sen değilsin’ olur. SIVI ALTINLARINIZI ALIN HANIMLAR” dedi.

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Londra’da yaşayan Si-Si’nin postuna yorum yapan bir çok kişi verdiği tavsiyeyi savundu. Bir takipçi “Hahaha, bebeğinizi beslediğiniz bir şeyi neden kullanmayasın” yorumunda bulunurken, başka bir takipçi “Parlıyorsun, hayatı ne kadar kolaylaştıran bir çözüm” dedi. Üçüncü bir yorumda ise “Ne kadar ilginç, bunu bilmiyordum. Zamanı gelince bu bilgiyi kullanacağım” sözleri yer aldı.

YÜZLERCE SORU GELDİ

Si-Si bebek sahibi olduktan sonra anne vücudunun ürettiği ilk süt olan kolostrumdan söz etse de blogger’a çok sayıda “anne sütünü de kullanabilir miyim?” sorusu geldi. Si-Si de bu soruları “Evet kullanabilirsiniz. Daha kolay uygulamak için ben olsam günlük nemlendirici ile karıştırırdım” şeklinde cevapladı.

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