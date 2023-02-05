HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yaşları 10 ile 15 arasında değişiyor... Caddede yürüyen kadınla çocuğa saldırdılar!

Yaşları 10 ile 15 arasında değişiyor... Caddede yürüyen kadınla çocuğa saldırdılar!

05.02.2023 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Arnavutköy'de yaşları 10-15 arasında değişen çocuklar, caddede yürüyen bir kadın ve çocuğa saldırdı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Başka bir görüntü de ise yine kavga eden çocuk yaştaki kalabalık grubu vatandaşlar güçlükle ayırdı.

Yaşları 10 ile 15 arasında değişiyor... Caddede yürüyen kadınla çocuğa saldırdılar!

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde dün öğle saatlerinde yaşları 10-15 arasında değişen çocuklar, yolda yürüyen başka bir çocuğa ve yanındaki kadına saldırdı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Dini nikahlı eşini bıçaklayan kadın, kendini bakın nasıl savundu Dini nikahlı eşini bıçaklayan kadın, kendini bakın nasıl savundu

Görüntülerde çocukların, yolda yürüyen çocuk ve kadına tekme ve yumruklarla saldırdığı, sonra 'yol al, yol' diye bağırarak hızla kaçtığı anlar yer aldı.

dd2

Gece saatlerinde Arnavutköy'de yine aynı sokakta küçük çocuklar tekme tokat kavga etti. O anlar da çevredekiler tarafından kameraya kaydedildi. Çocukların kavgası araya giren vatandaşların müdahalesiyle sona erdi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dini nikahlı eşini bıçaklayan kadın, kendini bakın nasıl savunduDini nikahlı eşini bıçaklayan kadın, kendini bakın nasıl savundu
Son dakika: ABD hava sahasındaki Çin casus balonuyla ilgili Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Kabul edilemezSon dakika: ABD hava sahasındaki Çin casus balonuyla ilgili Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Kabul edilemez
Bir ildeki yüzde 30'dan fazla fark dikkat çektiBir ildeki yüzde 30'dan fazla fark dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy saldırı

En Çok Okunan Haberler

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Bugün başladı, yarın şiddetlenecek!

Bugün başladı, yarın şiddetlenecek!

Bursa'da feci kaza! 4 araç birbirine girdi: 4 ölü, 7 yaralı

Bursa'da feci kaza! 4 araç birbirine girdi: 4 ölü, 7 yaralı

Süper minisiyle nefes kesti! 'Icardi görmesin'

Süper minisiyle nefes kesti! 'Icardi görmesin'

Bodrum'a giderken feci kaza! Çok sayıda can kaybı var

Bodrum'a giderken feci kaza! Çok sayıda can kaybı var

'Casus Balon' patladı, kriz tırmanıyor!

'Casus Balon' patladı, kriz tırmanıyor!

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.