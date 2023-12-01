Yaşları küçük çocukları tespit etti, çıkışta darbedildi! Milli Eğitim Şube Müdürü Engin Aktaş ziyaretten sonra neye uğradığını şaşırdı

28 Kasım'da Ziyarete gittiği özel erkek öğrenci yurdunda yaşları küçük çocukların kayıtsız olarak kaldığını tespit eden şube müdürü Engin Aktaş jandarmayı harekete geçirdi. Ancak bir süre sonrası yurdun çevresinde kalabalık bir grup toplanıp Aktaş'a tepki gösterdi. Aktaş yurtta mahsur kalırken yurt görevlisi E. S.'nin yumruklu saldırısına da uğradı.

4. SINIF ÖĞRENCİLERİ KAYITSIZ OLARAK KALIYORDU

Çaybaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan Engin Aktaş, 28 Kasım’da ortaöğretim öğrencilerinin kaldığı özel bir yurdu ziyaret etti. Ziyaret sırasında Aktaş, ilkokul 4'üncü sınıfa giden 2 öğrencinin kayıtsız olarak yurtta kaldığını tespit etti. Yurt yetkililerine, ilkokul öğrencilerinin yurtta kalmasının yasak olduğunu belirten Aktaş, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma, tutanak tutarak yurttan ayrıldı.

İÇERİDE MAHSUR KALDI

Bir süre sonra yurdun çevresinde toplanan kalabalık, Engin Aktaş'a tepki gösterdi. İçeride mahsur kalan Aktaş, yurtta görevli E.S.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Yüzüne darbe alan Aktaş, kendi imkanları ile yurttan ayrıldı, hastaneye giderek darp ve 1 hafta iş göremezlik raporu aldı.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.S., Çaybaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. E.S., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(DHA)





