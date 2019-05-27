HABER

Yaşlı adam, 16 gündür kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 19:16 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Çeşme ilçesinde, kızının evinden alışveriş yapmak için çıkan ve bir daha dönmeyen Hasan Basri Bubur (90), 16 gündür aranıyor.  Olay, 11 Mayıs'ta, Germiyan Mahallesi Bahçelievler Sitesi’nde meydana geldi. Demans ve tansiyon hastası Hasan Basri Bubur, iftar yapmak için kızı Peyman Bubur Baran'ın evine gitti.

Yaşlı adam, 16 gündür kayıp

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesinde, kızının evinden alışveriş yapmak için çıkan ve bir daha dönmeyen Hasan Basri Bubur (90), 16 gündür aranıyor.
Olay, 11 Mayıs'ta, Germiyan Mahallesi Bahçelievler Sitesi’nde meydana geldi. Demans ve tansiyon hastası Hasan Basri Bubur, iftar yapmak için kızı Peyman Bubur Baran'ın evine gitti. İftardan sonra markete gideceğini söyleyip, evden çıkan 3 çocuk babası, emekli Hasan Basri Bubur, bir daha dönmedi. Meraklanan yakınları Bubur'u ararken, jandarmaya haber verdi. Arama çalışması başlatan jandarma ekiplerine, AFAD ve AKUT ekipleri de destek verdi. Bubur'un gidebileceği yerler araştırılırken, AFAD bünyesindeki kokuya duyarlı köpekler de arama çalışmalarında kullanıldı. Sitenin üstündeki ana yola kadar koku alan köpekler, daha sonra tepki vermeyince Bubur'un bu noktadan sonra ulaşım aracına binmiş olabileceği değerlendirildi. Çalışmalar bu yönde devam sürdürülürken, Bubur'un ailesi, gri pantolon ve siyah montla evden çıkan yaşlı adamı görenlerden güvenlik güçlerine haber vermesini istedi.

FOTOĞRAFLI

6 yıl önce vefat eden babasının heykeliyle yaşıyor! 6 yıl önce vefat eden babasının heykeliyle yaşıyor!
Üç gün önce satın aldığı motorunu 5 saniye içinde çaldılarÜç gün önce satın aldığı motorunu 5 saniye içinde çaldılar
Polisin elini attığı yerden altın, para ve silah çıktıPolisin elini attığı yerden altın, para ve silah çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Ünlü marka icradan satışa çıkıyor

Ünlü marka icradan satışa çıkıyor

Başakşehir'den Abdullah Avcı açıklaması geldi!

Başakşehir'den Abdullah Avcı açıklaması geldi!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

Baraj gölünde kaybolan Evin Çiçek'ten kötü haber

7 yaşındaki Evin'den kötü haber

Mersin'de deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

57 yıllık evli çiftle ilgili dehşete düşüren detay! Yakınları bahçeye girdiklerinde sinir krizi geçirdi!

57 yıllık evli çiftle ilgili dehşete düşüren detay!

'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca, fotoğrafı çeken kişiyi darp ettiler

Genç kız 'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.