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  4. Yaşlı adam 30 yıllık hayat arkadaşını tüm mücadelesine rağmen kurtaramadı

Yaşlı adam 30 yıllık hayat arkadaşını tüm mücadelesine rağmen kurtaramadı

26.01.2021 00:24 | Son Güncelleme:
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Yaşlı adam 30 yıllık hayat arkadaşını tüm mücadelesine rağmen kurtaramadı

Balıkesir’in Havran ilçesinde çöken köprüden düşerek sel sularına kapılan yaşlı adam kurtulurken, kurtarmak için büyük mücadele verdiği 30 yıllık eşi boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Havran ilçesine bağlı Tarlabaşı Mahallesi’nde bağ evine giderken geçtikleri el yapımı tahta köprünün şiddetli yağmur nedeniyle çökmesi üzerine Faruk Gezer (65) ve eşi Nuray Gezer (58) dereye düştü. Faruk Gezer kurtulmayı başarırken, kurtarmaya çalıştığı eşi ise akıntıya kapılarak suda gözden kayboldu.

Kıyıya çıkınca vatandaşlardan yardım isteyen talihsiz adam, eşinin suda sürüklendiğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği arama kurtarma ekipleri çağrıldı.

Yaklaşık 4 kilometre sürüklendiği derede boğularak can veren Nuray Gezer’in cesedi, 2 saat sonra dere kıyısında çalılara takılmış vaziyette bulundu. 112 sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Yarım saatlik çalışmanın ardından itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından yukarıya taşınan Nuray Gezer’in cesedi, otopsi için Bursa’daki Ali Tıp Kurumu’na gönderildi. Faruk Gezer’in ifadesine başvuran jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

30 yıllık evli Gezer çiftinin 2’si kız, 1’i erkek 3 çocuk sahibi olduğu öğrenildi. (İHA)

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